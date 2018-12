Djokovic e Halep vencem prêmio de melhores do ano da ITF

(Foto: Paul Zimmer/ITF)









Os líderes do ranking mundial somaram mais uma conquista no ano nesta sexta-feira. Novak Djokovic e Simona Halep foram nomeados os campeões mundiais de 2018 pela Federação Internacional de Tênis (ITF). É a primeira vez que a romena vence, enquanto o sérvio levou pela sexta vez na carreira. Ele se igualou ao americano Pete Sampras como maior vencedor do prêmio.





- Estou muito honrado se ser nomeado Campeão Mundial pela ITF de novo. Estou particularmente orgulhoso desse feito depois de tudo que passei fisicamente neste ano, mas parte de mim sempre acreditou que eu poderia retornar ao topo. É muito gratificante me igualar a Pete Sampras ao ganhar meu sexto prêmio - comemorou o vencedor de 14 Grand Slams.





A temporada de Djokovic foi de retorno triunfal. Ele passou por uma cirurgia no cotovelo direito, despencou no ranking e subiu 21 posições em cinco meses, de julho a novembro. O segundo semestre foi magistral. Títulos em Wimbledon e no US Open para encerrar o ano com folga na liderança.





Simona Halep também não ficou para trás na WTA. Conquistou o primeiro título de Grand Slam na carreira em Roland Garros, em julho. Halep ficou 40 semanas no topo do ranking e foi sinônimo de consistência no circuito feminino.





- É uma honra ser nomeada para esse prêmio pela primeira vez. Tive um ano incrível, ganhando meu primeiro Slam em Roland Garros e encerrando o ano como número 1 (do mundo). Ser reconhecida deste jeito é realmente especial e te dá uma motivação a mais para continuar trabalhando para a próxima temporada - celebrou Halep.





Nas duplas, os americanos Mike Bryan e Jack Sock venceram a categoria de melhores do ano. Eles foram campeões de Wimbledon, do US Open e do ATP Finals. É a 12ª vez que Bryan recebe o prêmio, enquanto Sock levou o primeiro troféu. As tchecas Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova venceram entre as mulheres. Elas venceram Roland Garros e Wimbledon, além de participarem da conquista da República Tcheca na Fed Cup. Os vencedores no circuito juvenil foram o taipei Tseng Chun Hsin e a francesa Clara Burel.





Globo Esporte