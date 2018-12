Djokovic se vinga de Khachanov e enfrenta Anderson na final do torneio exibição de Abu Dhabi

Novak Djokovic voltou voando, com direito a revanche. Fora de ação desde o ATP Finals, em novembro, o tenista sérvio venceu a estreia contra o russo Karen Khachanov, número 11 do mundo, parciais de 6/4 e 6/2 no torneio exibição de Abu Dhabi. O número 1 do mundo precisou de apenas 1h04 para garantir a vitória sobre o jovem adversário, de 22 anos, nesta sexta-feira nos Emirados Árabes.





No último duelo entre eles, Khachanov havia surpreendido o líder do ranking mundial na final do Masters 1000 de Paris. A história foi bem diferente desta vez. Djokovic dominou o adversário e demonstrou um alto nível de tênis em sua primeira partida antes do início oficial da temporada 2019.





- Eu me senti muito bem. Provavelmente foi superior ao que eu achava que seria hoje, meu primeiro jogo. É o primeiro torneio da temporada depois de três ou quatro semanas de treino e você quer ver em qual nível você está - analisou.





O natural de Belgrado saiu de "bye" na chave, direto na semifinal, e enfrentará o sul-africano Kevin Anderson, número 6 do mundo e atual campeão, na decisão do torneio. Ele busca o quarto título no torneio exibição realizado desde 2009.





