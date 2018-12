Douglas Costa entra na mira do Manchester United já para janela de inverno, diz jornal

Foto: Reuters









O Manchester United, agora sob o comando do técnico Ole Gunnar Solskjaer, já tem um alvo definido para a próxima janela de transferências, aberta a partir do dia primeiro de janeiro. Trata-se do brasileiro Douglas Costa, atualmente na Juventus. Segundo o jornal espanhol "AS", o clube inglês está disposto a oferecer 60 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 267 milhões, pelo atacante.





A Juve ainda estuda a possibilidade de envolver Paul Pogba na negociação com os Reds. O francês, inclusive, viveu uma das melhores fases de sua carreira em Turim. No entanto, a recente saída de José Mourinho do comando do United pode dificultar o retorno do volante. Ele, que não estava sendo muito aproveitado com o português, já foi um dos destaques da goleada por 5 a 1 sobre o Cardiff, na estreia do interino Solskjaer.





Após a chegada de Cristiano Ronaldo à Juventus, em julho deste ano, Douglas Costa perdeu espaço entre os titulares da equipe. Na Liga dos Campeões, por exemplo, o brasileiro esteve em campo em apenas quatro das seis rodadas da fase de grupos, sendo que em três delas começou no banco de reservas.





Caso a transferência do atacante seja concretizada, ele poderá defender o Manchester United já contra o PSG, pelas oitavas de final da competição - antes era proibido que um jogador que atuasse na fase de grupos por uma equipe, defendesse outra na etapa mata-mata.





