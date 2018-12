Em desabafo, Hernane Brocador promete voltar com Sport para Série A

(Foto: Marlon Costa Pernambuco Press)









O atacante Hernane Brocador era a grande esperança de gols do torcedor do Sport, nesta temporada. Contratado em agosto para ajudar o clube a livrar o rebaixamento para a Série B, falhou na missão. Fez dois gols, foi contestado pela torcida e acabou a temporada no banco de reservas, com o Sport sendo rebaixado. Ele usou uma de suas redes sociais, nesta terça-feira, para desabafar depois de um ano ruim. E prometeu voltar com o Leão para a Série A.





Hernane Brocador defendeu o Sport em 16 jogos e marcou dois gols. Um na derrota contra o Corinthians e outro na vitória sobre o Santos, na última rodada, mas que não ajudou o Leão a se livrar do rebaixamento, por conta dos outros resultados da rodada.





Hernane é um dos jogadores com contrato em vigor com o Sport até o fim de 2019. Por enquanto, ele está garantido no clube para a disputa do Campeonato Pernambucano e da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019.









Globo Esporte