Empresário diz que Diego Pituca tem acordo com o Cruzeiro, mas Santos nega: "Não está à venda"

O volante Diego Pituca iniciou a temporada no Santos como atleta da equipe sub-23, terminou o ano como titular do time principal. E como pivô de uma discussão entre o presidente do clube, José Carlos Peres, e o empresário do atleta, Adalberto Almeida.





Peres diz que o Santos fez uma proposta para renovar o contrato de Pituca – o atual vínculo termina em 2021, mas os valores se tornaram defasados com a ascensão do meio-campo. Almeida, por outro lado, garante que não negocia mais com o clube e que o jogador já tem um acordo com o Cruzeiro.





– O Diego Pituca não está à venda – afirmou Peres à reportagem nesta quinta-feira.





O empresário do volante, porém, garante que o Cruzeiro já se acertou com Pituca:





– Tem mesmo (um acordo com o Cruzeiro). Já falei que não tem (mais negociação com o Santos). O Cruzeiro que tem que acertar com o Santos. – disse, reafirmando o que já havia dito ao jornalista Alexandre Praetzel, do Yahoo.





Peres nega ter recebido contatos do time mineiro:





– É só ele trazer a carta (com a proposta). Nosso contrato é com o jogador, não com o empresário – completou o presidente do Santos.





A reportagem não conseguiu contato com dirigentes do Cruzeiro.





Há outra divergência importante nessa discussão: a multa prevista em contrato para o caso de rescisão unilateral.





Segundo Adalberto Almeida, para que um clube tire Pituca do Santos, basta pagar R$ 8 milhões. Peres, por outro lado, se fia num valor muito mais alto, de R$ 50 milhões – o clube garante que o montante está previsto no contrato, não é um cálculo que possa ser discutido.





O cartola do Santos ainda espera ampliar o vínculo do volante.





– Estamos aguardando ele voltar de viagem. Fizemos uma proposta que entendemos ser muito boa.





