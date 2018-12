Estádio é atingido por temporal, e Novo Hamburgo tem força-tarefa para reparo antes do Gauchão

(Foto: Eduardo Bento/ECNH)









O Novo Hamburgo ganhou um problema imprevisto para o Campeonato Gaúcho. O temporal que atingiu a região metropolitana de Porto Alegre nesta sexta-feira, afetou parte da cobertura do Estádio do Vale, casa do Anilado. Os treinamentos continuam normalmente no local, como ocorreu nesta manhã. Mas o clube prepara uma força-tarefa para ter a cobertura arrumada e manter dentro do seu estádio a estreia no Gauchão, dia 20, contra o Grêmio.





Logo após o temporal, na tarde desta sexta, o clube já iniciou as vistorias. Parte do vestiário atingida já foi totalmente arrumada e deixada à disposição para o elenco do técnico Bolívar. Técnicos também visitaram o estádio na manhã deste sábado e olharam de perto os estragos. A previsão do executivo Marcos Bock é que seja necessário trocar a totalidade do teto, embora o dirigente ainda aguarde um laudo.





- A diretoria se reuniu, está traçando estratégias para em cima da avaliação, ver o que podemos fazer. São pouco mais de 30 dias para a estreia no Gauchão, com certeza vamos montar uma força-tarefa para reerguer o estádio, para dia 20 estrear em casa no Campeonato Gaúcho - disse Bock ao GloboEsporte.com.





Parte das vistorias para o Campeonato Gaúcho já haviam sido efetuadas pelas autoridades. O clube terá de passar por este processo outra vez após a obra. A primeira parte da reparação prevê a retirada de toda a cobertura. A partir daí, reerguer o telhado das arquibancadas do Vale. Ainda não há uma estimativa dos valores necessários para a operação.





- A obra em si imaginamos em duas etapas, vamos precisar retirar toda a cobertura, possivelmente a equipe técnica vai nos sugerir que faça a troca total. E a outra etapa é recolocar o teto. Acredito que há tempo hábil. Vamos aguardar as informações dos técnicos para também saber se precisamos de um reforço - completou o dirigente.





O elenco anilado utiliza o campo suplementar do estádio, que não foi afetado, para dar seguimento à pré-temporada. Na manhã deste sábado ocorreu o 14º dia de trabalho da preparação.





Globo Esporte