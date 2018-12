Estádio Palma Travassos é interditado após laudo de segurança ser reprovado

O Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto (SP), casa do Comercial, está interditado desde o dia 5 de dezembro por falta de laudo de segurança. O estádio foi reprovado em um laudo emitido pela Polícia Militar e, por enquanto, está impedido de receber partidas do Campeonato Paulista.





O laudo aponta que o clube não entregou o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), nem os alvarás da Prefeitura e Vigilância Sanitária. Além disso, algumas reformas não foram concluídas no local, como a reforma do telhado da cativa, reforma do portão 3, pintura do Posto de Comando da polícia, conserto do DVR e câmera speed dome, além da retirada de materiais de construção.





De acordo com uma reportagem do Globo Esporte, o clube comunicou que, dos problemas apontados, falta apenas a identificação do Posto, que será feita por plotagem. Quando os trabalhos estiverem concluídos, a Polícia Militar será chamada para uma nova vistoria.





No Paulista de 2019, o Comercial estreia na competição em casa no dia 19 de janeiro, contra o Noroeste.