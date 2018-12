Estruturas de CT do Inter são atingidas após forte temporal em Porto Alegre

(Foto: Lucas Bubols)









O forte temporal ocorrido na última segunda-feira em Porto Alegre causou estragos no CT do Inter. Estruturas que ficam nos campos de treinamento, como os contêineres para a imprensa e da comissão técnica, ficaram danificadas.





Nesta terça-feira, peritos estiveram presentes no local para fazer o levantamento dos danos causados pela chuva. Ao GloboEsporte.com, o vice de Patrimônio do clube, Léo Centeno Júnior, reconhece o prejuízo ocorrido, mas garante ser uma situação tranquila de se resolver.





– O contêiner deu uma machucada feia, o telhado da piscina térmica também. Alguns estragos em algo de vidro. Algumas árvores e folhagens também. Nada que não possa refazer. A beira do rio é assim mesmo – disse o dirigente.





De acordo com o dirignte, o CT do Inter em Alvorada também foi atingido pelo temporal. Em relação as estruturas de Porto Alegre, a previsão é de 10 a 15 dias para a reconstrução. O elenco profissional se reapresenta no dia 3 de janeiro para a pré-temporada.





Globo Esporte