Etiópia e Quênia dominam a 94ª Corrida de São Silvestre no geral masculino e feminino

(Foto: Marcos Ribolli)









Os atletas africanos dominaram o pódio da 94ª Corrida de São Silvestre, nesta segunda-feira, em São Paulo. No masculino, o mais rápido foi o etíope Belahy Bezabh e, entre as mulheres, Sandrafelis Tuei, do Quênia, foi a primeira a atravessar a faixa. Além dos vencedores, o pódio das duas categorias foi completado por corredores de países africanos, com excessão apenas para um atleta do Bahrein. Os brasileiros melhores colocados foram Giovani dos Santos e Jeniffer Nascimento Silva, ambos na oitava posição.





A disputa masculina foi maracada por um equilíbrio grande do começo ao fim. A decisão ficou para os metros finais da prova onde Belay Bezabh levou a melhor e atravessou a linha de chegada com o tempo de 45m03s. O segundo lugar ficou com Dawitt Adamsu, do Bahrein, com uma diferença de apenas três segundos. Amdework Tadese, da Etiópia, completou o pódio ao finalizar os 15km em 45m13s. O brasileiro concluiu o trajeto em 46m38s.





Na prova feminina, Pauline Kamulu, do Quênia, liderou boa parte da disputa, sofreu uma ultrapassagem durante o trecho da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e não conseguiu manter o ritmo. Com 50m02s de prova, sua compatriota Sandrafelis Tuei, de 20 anos de idade, foi a primeira a atravessar a linha de chegada. Pauline passou pela faixa 17 segundos depois, com o total de 50m19s.





A disputa mais acirrada foi pelo terceiro lugar, entre a queniana Esther Kakuri e a etíope Mestawut Truneh. Correndo lado a lado, foi o sprint final que decidiu o pódio. A atleta do Quênia começou acelerar um pouco antes da curva para a reta de chegada e, mais baixa do que a etíope, não conseguiu se manter a frente. No final, Mestawut conquistou o terceiro lugar com o tempo de 52m45s. Jenifer Nascimento Silva foi a melhor brasileira, com oitavo lugar e o tempo de 54min05s, melhorando a marca do ano passado que foi o décimo lugar de Joziane Cardoso. O Brasil não vence no feminino desde 2006.





Confira todos os resultados abaixo:





Masculino:

1º Belay Bezabh (Etiópia) - 45m03s

2º Dawitt Adamsu (Bahrein) - 46m06s

3º Amdework Tadese (Etiópia) - 45m13s

4º Emmanuel Gisamoda (Tanzânia) - 45m23s

5º Maxwell Kortech Rotich (Uganda) - 45m45s





Feminino:

1ª Sandrafelis Tuei (Quênia) - 50m02s

2ª Pauline Kamulu (Quênia) - 50m19s

3ª Mestawut Truneh (Etiópia) - 52m45s

4ª Esther Kakuri (Quênia) - 52m47s

5ª Birthukan Alemu (Etiópia) - 53m06s





Globo Esporte