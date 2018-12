Ex-técnico do Santos, Cuca passa por cirurgia em Curitiba para corrigir problema no coração

(Foto: Arquivo pessoal)









Quatro dias após deixar o Santos, o técnico Cuca foi submetido a uma cirurgia para corrigir um problema no coração nesta quinta-feira, em Curitiba.





A intervenção médica ocorreu dentro dos conformes, e o comandante passa bem. A previsão é que Cuca tenha alta já nesta sexta-feira.





O ex-técnico do Santos passou por uma ameaça de infarto no jogo contra o Cruzeiro, no dia 23 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro, e resolveu dar uma pausa na carreira por causa do problema cardíaco. Ele não deu prazo para voltar aos trabalhos.





Em sua segunda passagem pelo Santos, Cuca comandou o time em 27 jogos. Foram 10 vitórias, nove empates e oito derrotas.





O Peixe segue atrás de um substituto. Abel Braga, tido como plano A, priorizou o Flamengo e já foi praticamente descartado pela cúpula santista, que já avalia um plano B.





Globo Esporte