Falcão posta despedida e fala sobre paixão ao futsal: "Te dei meu coração"

(Foto: Gabriel Mansur)









O craque Falcão usou seu perfil no Instagram para escrever uma carta de despedida ao futsal. O jogador fez sua última partida na noite desta quinta-feira, pelo Sorocaba - o time perdeu o título da Liga Paulista para o Corinthians após o empate em 0 a 0 na prorrogação.





Falcão lembrou o começo do amor pelo esporte ainda criança, quando enrolava meias do pai e amassava potes de iogurte para chutar.





– Eu me apaixonei por você. Um amor tão profundo que me entreguei por completo! Da minha cabeça e meu corpo ao meu espírito e alma!





– Um garoto sonhador, como muitos no mundo, que escolheu você “futsal” para se apaixonar. Você me pediu raça, entrega, e te dei muito mais: te dei meu coração!





O craque lembrou das vezes em que se sacrificou para entrar em quadra.





– Joguei cansado, muitas vezes machucado, com muita dor ... apenas porque você me pediu . Fiz tudo por você , porque você me fez sentir vivo ,útil e feliz!





– Você realizou um sonho de menino e sempre vou te amar por isso. Mas não posso te amar obsessivamente por muito tempo . Essa temporada foi tudo que me restou pra te dar . Minha cabeça diz não, meu coração diz NÃOOO , mas o meu corpo acusa , e não é de hoje ! É HORA DE DIZER ADEUS.





Ele encerra a carta dizendo que, independente do que aconteça no futuro, sempre será o menino sonhador que enrolava as meias e imaginava a contagem regressiva no cronômetro.













Globo Esporte