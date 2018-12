Federação Internacional de Ginástica lança fundação de quase R$ 7,5 mi para combater assédios

Em Assembleia Geral nesta semana, A Federação Internacional de Ginástica (FIG) anunciou a criação de um órgão independente para combater a cultura de assédios e abusos na modalidade ao redor do mundo. A Fundação de Ética da Ginástica foi lançada com um orçamento de 2 milhões de francos (quase R$ 7,5 milhões) e vai funcionar a partir do dia 1º de janeiro.





A nova fundação vai ser responsável por implementar política e procedimento para proteger os participantes da ginástica, principalmente os atletas. O órgão vai ter constituição, regras operacionais e política de investimentos independentes da FIG.





A Fundação de Ética da Ginástica vai ter três seções. A primeira é um centro de apoio e segurança para todos os participantes da ginástica. A segunda é uma seção disciplinar, que conta com uma Comissão Disciplinar e um Tribunal de Apelação. A terceira seção é de compliance, um canal de monitoramento de boa governança princípios éticos.





A nova fundação é uma resposta da FIG ao escândalo dos abusos sexuais de Larry Nassar, ex-médico da seleção feminina americana de ginástica artística condenado por molestar mais de 200 mulheres. Foi o estopim para que casos de assédios morais e sexuais fossem notados por todo mundo, inclusive no Brasil. O técnico Fernando Lopes de Carvalho responde processo criminal sob acusação de abuso sexual.





