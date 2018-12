Federer se mostra motivado para 2019 e abre possibilidade para voltar a jogar no saibro

Aos 37 anos, Roger Federer segue motivado para continuar atuando no circuito profissional de tênis. Em entrevista ao canal de TV suíço SRF, o atual número 3 do mundo afirmou que já retomou a rotina de treinos de olho na próxima temporada. E ainda abriu a possibilidade para uma novidade: voltar a atuar em quadras de saibro, algo que não faz desde 2015.





- Eu tive ótimas férias depois de Londres (no ATP Finals) e consegui treinar bem. Eu ainda estou apaixonado suficiente pelo esporte. Enquanto continuar assim, as coisas vão continuar indo bem (...) Eu quero saber (se jogo no saibro) o quanto antes para me preparar da melhor maneira. Eu tenho uma ideia de como vai ser, mas o planejamento é um quebra-cabeça. Temos que discutir tudo exatamente - explicou Federer.





O público, aliás, não precisará esperar até 2019 para ver Roger Federer em ação. A partir de 29 de dezembro, o suíço disputa a Copa Hopman, torneio amistoso que tem atuado nas últimas temporada e que é realizado na Austrália. Segundo o próprio tenista, tudo dentro de um planejamento saudável, que o tem mantido com vontade de disputar as competições.





- Nessa idade, você não pode pode deixar nada para o acaso. Mas, eu gosto de fazer isso. Continuar viajando não é um problema. É diferente do que costumava ser, mas nos últimos anos tem sido bem parecido. Eu me sinto fisicamente e mentalmente o mesmo - afirmou.





Globo Esporte