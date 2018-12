Flamengo vence Franca, cala Pedrocão lotado e leva título da Copa Super 8

(Foto: Newton Nogueira)









O Flamengo superou o Franca e seus 6 mil torcedores no Pedrocão para ficar com o título da Copa Super 8 do NBB. No último sábado de 2018, o Rubro-Negro dominou o rival nos três primeiros quartos, sofreu no último, mas conseguiu vencer o time paulista por 79 a 75. A taça garantiu vaga à Liga das Américas no segundo semestre de 2019.





O argentino Franco Balbi, com 20 pontos, foi o cestinha do Flamengo e da partida. Anderson Varejão fez 16 pontos e também se destacou pelo time carioca. No Franca, o pivô Hettsheimeir foi autor de 17 pontos, enquanto o armador Alexey quase conseguiu um triplo-duplo - dez pontos, 12 rebotes e nove assistências.





Além do título do Fla na Copa Super 8, o ala Marquinhos foi eleito o MVP da competição, que reuniu os oito melhores times do primeiro turno do NBB.





As equipes agora dão uma pausa para as festividades do fim de ano e voltam a jogar no dia 12 de janeiro, pelo NBB. O Franca, líder do nacional, enfrenta o Basquete Cearense no Pedrocão. O Fla, terceiro lugar, encara o Corinthians, em São Paulo, às 14h.





O jogo





O armador argentino Franco Balbi ditou o ritmo do primeiro quarto com uma boa contribuição do pivô Anderson Varejão. Juntos, eles fizeram 18 dos 25 pontos do Flamengo - dez de Balbi e oito de Varejão. O domínio do Fla só não foi maior porque o pivô Hettsheimeir, até então discreto na partida, fez cinco pontos nos últimos dois ataques do Franca e manteve o time da casa próximo no placar: 25 a 22 para os rubro-negros.





Mas Franca precisou de dez minutos do segundo período para igualar os cinco pontos feitos por Hettsheimeir no fim do quarto inicial. O time paulista abusou dos erros e teve apenas 10% de acertos nos arremessos de quadra. O Flamengo também sofreu no ataque, mas fez 15 pontos e conseguiu terminar a metade do jogo com uma boa vantagem: 40 a 27.





O terceiro período ficou marcado pela administração do placar pelos jogadores mais experientes do Flamengo: Olivinha, Varejão e Marquinhos. Além do controle carioca, o Franca ainda sofreu um duro golpe com a contusão do armador americano David Jackson. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo ao se chocar com o companheiro Alexey.





No quarto final, os francanos acertaram a mão na linha dos três pontos e pouco a pouco conseguiram encostar no placar. Alexey, Jimmy, Cipolini e Lucas Dias foram certeiros de longa distância e o time paulista sonhou com a virada, apenas para se frustrar com a resposta flamenguista também em bolas de três. Balbi e Olivinha foram decisivos para frear a reação francana e deixar a taça da primeira Copa Super 8 com o Flamengo.





Globo Esporte