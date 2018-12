Flórida Cup: Flamengo reencontra "fregueses" europeus e volta aos Estados Unidos após 13 anos

Internacionalizar a marca, realizar ações de marketing e medir forças com o futebol europeu. Essas são algumas das justificativas que levam o Flamengo a abrir a próxima temporada nos Estados Unidos.





Porém, a participação na Flórida Cup colocará também o Rubro-Negro novamente em um cenário que já foi comum, mas que há tempos não habita: além das fronteiras da América Latina.





Foi justamente em solo americano a última vez que o clube rompeu essa barreira. E com uma recordação que passaria a ser traumática. Em 2006, o Flamengo foi derrotado por 2 a 1 para o América do México, em amistoso realizado no Coliseu de Los Angeles. Obina abriu o placar, mas o argentino Cláudio Lopez empatou, e Salvador Cabañas, que se tornaria carrasco histórico dois anos depois na Libertadores, decretou a virada.





O retrospecto de modo geral nos Estados Unidos, no entanto, é bom. Foram 12 partidas, com sete vitórias, dois empates e três derrotas, 23 gols a favor e 12 contra. A primeira exibição aconteceu em 23 de março de 1967, quando perdeu para a Roma, na Califórnia, por 2 a 1. Três dias depois, novo encontro com os italianos, em Nova Iorque, terminou 1 a 1.





O auge das aparições rubro-negras no país se deu na década de 80. Já campeão mundial, o Flamengo fez amistoso movimentado com o Cosmos, em Nova Jersey, em setembro de 82, e empatou por 3 a 3, com direito a gols de Zico e Júnior (veja no vídeo abaixo).





Em 1982, Flamengo e Cosmos empatam em 3 a 3 na despedida de Carlos Alberto Torres





Na sequência, foram mais seis convites para jogos festivos, com vitórias sobre os americanos do San Jose, duas contra o Monterrey (MEX), uma diante do Guadalajara, outra com o México All Star e uma derrota para seleção mexicana.





Por fim, houve ainda dois triunfos em 1990. Ambos por 1 a 0, em excursão no mês de agosto, diante dos Estados Unidos e do Alianza Lima, do Peru. Desta vez, os rivais voltam a ser europeus, como a Roma em 1967: dia 10 de janeiro, o Flamengo terá pela frente o Ajax, da Holanda, e dois dias depois encara os alemães do Eintracht Frankfurt - os dois jogos no Orlando City Stadium.





Retrospecto animador e boas recordações contra Ajax e Eintracht





Ajax e Eintracht não chegam a ser fregueses, obviamente, mas não tiveram sorte nas vezes em que mediram forças com o Flamengo. Com os holandeses, houve apenas um confronto, em Amsterdã, no dia 5 de agosto de 1988. Renato Carioca fez o gol do 1 a 0 para o time que tinha nomes como Jorginho, Leandro, Leonardo, Bebeto e Zinho.





Já com o Eintracht as recordações são ainda mais antigas e melhores. As equipes se enfrentaram duas vezes em Frankfurt. Em 1954, empate por 1 a 1; em 1980, vitória carioca por 3 a 1, gols de Zico, Nunes e Andrade, pouco depois da conquista do primeiro título brasileiro, sobre o Atlético-MG.





Jogo da NBA também faz parte da programação





A programação do Flamengo em Orlando para divulgação da marca não ficará restrita aos jogos contra holandeses e alemães. No dia 13, já com a participação encerrada no torneio, o clube enviará representantes para desafio durante jogo da NBA.





Os jogadores escolhidos estarão em uma ação juntamente com o mascote no duelo entre Orlando Magic e Houston Rockets.





Já para o torcedor que for aos EUA ver a equipe, também há programação intensa durante os jogos. No intervalo de Flamengo x Ajax, o cantor Ky-Mani Marley, filho de Bob Marley e torcedor do clube de Amsterdã, fará uma apresentação.





Por fim, antes do confronto com o Eintracht, haverá show de Ivete Sangalo no estádio do Orlando City. Logo depois de São Paulo x Ajax.





Globo Esporte