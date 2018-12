Fórmula 1 define grid e mudanças para temporada 2019

(Foto: Getty Images)





A temporada 2019 da Fórmula 1 já tem seu grid completo. Será mais um ano sem brasileiros na categoria, após a saída de Felipe Massa. No entanto, a renovação de pilotos é uma das maiores dos últimos tempos.





Mercedes: Lewis Hamilton e Valterri Bottas





A escuderia pentacampeã manteve seus pilotos da temporada passada. Entretanto, com o contrato vencendo no final de 2019, Bottas pode ser sacado para a vinda de Esteban Ocon, que se destacou pilotando o cara da Force India.





Ferrari – Sebastian Vettel e Charles Leclerc





Vettel ganha um novo companheiro, o monegasco Charles Leclerc, que não teve uma temporada brilhante na Sauber. Kimi Raikkonen assume o posto vago na Sauber, primeiro escuderia que o piloto defendeu em sua chegada a Fórmula 1.





Red Bull Racing (RBR) – Max Verstappen e Pierre Gasly





Após a saída de Daniel Ricciardo, a RBR traz Pierre Gasly, que estava na STR.





Renault – Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg





Ricciardo assume o desafio de defender a Renault, que teve uma temporada inspiradora em 2018. Nico se mantém na escuderia pelo terceiro ano seguido.





Haas – Romain Grosjean e Kevin Magnussen





Sem mudanças na equipe americana, que fez uma temporada discreta em 2018. Pietro Fittipaldi será piloto de testes da equipe.





McLaren – Carlos Sainz Jr. E Lando Norris





Mudança completa na equipe, que busca retornar ao estrelato após anos difíceis. Sai Fernando Alonso (que deve ir para outras categorias) e Stoffell Vandoorne (que foi dispensado e assinou com a Fórmula E). Sergio Sette Câmara se junta à escuderia britânica como piloto de testes.





Force India – Sergio Pérez e Lance Stroll





A equipe passou por problemas financeiros, e o pai de Lance, Lawrence Stroll, comprou a equipe no final de 2018. A equipe descarta Ocon e define seu grid para a próxima temporada.





Sauber – Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi





Além de também fazer uma mudança completa no seu quadro de pilotos, o time retorna ao passado ao trazer Kimi Raikkonen de volta. O finlandês estreou na categoria pela equipe Suíça em 2001. Quem também volta ao time é o italiano Antonio Giovinazzi, que chegou a disputar duas corridas em 2017 no lugar de Pascal Wehrlein, que estava fisicamente inapto para correr por conta de um acidente em janeiro daquele ano.





STR – Daniil Kvyat e Alexander Albon





Mais um time que tem mudança radical e que traz de volta um velho conhecido. Daniil Kvyat retorna para a sua terceira passagem pelo time italiano após ter sido demitido em 2017. Junta-se a ele o terceiro colocado na Fórmula 2, o tailandês Alexander Albon, que chegou a assinar contrato com a Renault na Fórmula E, mas acabou rompendo o vínculo para correr na F1. Gasly vai para a RBR enquanto Hartley foi dispensado.





Williams – Robert Kubica e George Russell





A escuderia de Grove mudou tudo e serviu de palco para uma das maiores histórias de superação da F1 e do esporte mundial. Após a um grave acidente de rali que criou um hiato de oito anos, Robert Kubica finalmente voltará a guiar um Fórmula 1 como titular. Ao lado dele, o atual campeão da F2 e piloto Mercedes, George Russell, assume o segundo cockpit do time. Lance Stroll vai para a Force India, enquanto Sergey Sirotkin foi dispensado após uma temporada de sofrimento com um carro muito abaixo da média.