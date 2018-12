Franca reclama de quadra molhada e estrutura na Argentina

Por Redação Blog do Esporte









A final da Liga Sul-Americana entre Franca e Instituto de Córdoba pode não acontecer nesta sexta-feira. Isto porque o clube brasileiro alegou falta de estrutura e quadra molhada no segundo jogo da final, vencido pela equipe de Córdoba por 79 a 68.





Logo após começar a partida de quinta-feira, a quadra estava molhada por causa da chuva que atingiu a região. De acordo com a comissão francana, sem conseguir resolver o problema, a direção do clube argentino teria despejado amido de milho para conter a umidade.





“Não é justificativa de resultado. Mas é uma competição internacional, organizada pela Fiba, o jogo foi prejudicado e os jogadores correram o risco de contusões graves. Alguma providência tem de ser tomada. A Posição da diretoria junto à Fiba é: aqui não há condição de jogar. A Fiba [Federação Internacional de Basquete] que tem de oferecer as condições do jogo, eu não imagino que uma entidade deste porte vá autorizar jogar em uma quadra desta”, disse o coordenador do Franca Basquete, Lula Ferreira.





Com a derrota, a série está empatada em 1 a 1. O jogo desta sexta definirá o campeão sul-americano. Ferreira não atribuiu a derrota à quadra, mas disse que a chuva atrapalhou o desempenho das duas equipes.





“Se eu te falar que a quadra não atrapalha, estaria mentindo. Mas nosso foco não pode permitir isso atrapalhar. Temos de ter a cabeça focada, sabemos que a Fiba tem a responsabilidade dela. Em relação ao jogo, temos de fazer nossa parte, focarmos, fazermos tudo o que foi treinado para vencer a partida”.





Até a publicação desta reportagem, o jogo está mantido para esta sexta-feira. A Fiba fará uma reunião com as duas equipes para que o problema não seja repetido. Ferreira disse que o time cogitou não entrada em quadra, mas teve receio de uma possível punição.





“Eu disse: ou foca no jogo e continua, ou para. Alguém tem de tomar uma atitude, o árbitro tem uma responsabilidade nisso também. Se partir de uma das equipas não entrar em quadra, é uma decisão violenta, recai muitas implicações: é perda de ponto, multa e alijamento de competição”, disse Ferreira.