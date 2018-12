Frank de Boer assume comando técnico do Atlanta United após saída de tata Martino

O Atlanta United, atual campeão da Major League Soccer (MLS), anunciou a chegada de Frank De Boer como novo técnico para a próxima temporada. Ele substitui Gerardo “Tata” Martino, que já havia anunciado em outubro sua saída do clube ao final da temporada.





Frank De Boer foi um zagueiro holandês que defendeu a seleção de seu país em 112 jogos durante 15 anos. Sua carreira de jogador teve destaque no Ajax, onde foi campeão da Liga dos Campeões na temporada 1994/95. Também passou por equipes como Barcelona, entre 1998 e 2003, e defendeu a Holanda nas Copas de 1994 e 1998.





“Frank de Boer tem uma formação distinta, tanto como treinador e jogador. Quando começamos nossa busca, estávamos determinados a encontrar alguém que se encaixasse em todos os nossos critérios. Além de atender aos valores centrais de nosso clube, as opiniões filosóficas de Frank sobre como jogar de forma inequívoca se alinham às nossas. Ele também tem um histórico comprovado de desenvolvimento de jogadores jovens, com muitos deles indo para as principais equipes europeias. Finalmente, suas capacidade como poliglota, incluindo espanhol e inglês, garantem uma transição suave na liderança do nosso clube”, disse o presidente do Atlanta United, Darren Eales, em entrevista coletiva.





Já como treinador, De Boer teve uma passagem de destaque no próprio Ajax, em 2010, onde conquistou três títulos nacionais seguidos. Em seguida, teve passagens discretas pela Inter de Milão em 2016, quando foi demitido após 14 jogos, e uma passagem mal sucedida pelo Crystal Palace no início da temporada passada.





"Eu gostaria de aproveitar o sucesso atual para desenvolver uma base segura e sólida para o clube no topo da MLS e além. Além das ambições do clube, os valores, a cultura e a filosofia de toda a organização são essenciais para alcançar esse ponto de sucesso. É exatamente nisso que eu acredito como pessoa e como treinador. Tudo isso combinado faz com que eu esteja realmente empolgado em fazer parte disso", disse De Boer.