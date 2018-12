Gabriel Jesus encerra jejum no Inglês, faz logo dois e ajuda City a vencer o Everton e dormir na ponta

Alô, mãe! Dona Vera pôde matar a saudade das "ligações" do filho na manhã desta sábado: Gabriel Jesus marcou duas vezes e comandou a vitória do Manchester City por 3 a 1 sobre o Everton, em casa, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. Ao menos se tratando de Premier League, o brasileiro não balançava as redes fazia quatro meses. Sterling fechou o placar para o City, enquanto Calvert-Lewin descontou para os visitantes.





O Manchester City retomou a liderança do Campeonato Inglês com essa vitória: foi aos 44 pontos e ultrapassou o Liverpool, que tem 42. Os Reds, no entanto, vão a campo no domingo para enfrentar o Manchester United e podem voltar à ponta. Já o Everton, com 24 pontos, é o sétimo colocado na tabela.





Gabriel Jesus já viveu fases melhores no Manchester City - e é por isso que esses dois gols foram tão importantes. O brasileiro tinha apenas cinco gols marcados na temporada antes do início da rodada, e o último (e até então único) gol no Campeonato Inglês havia acontecido quatro meses atrás, na goleada sobre o Huddersfield, em agosto.





As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Inglês no próximo final de semana. No sábado, o Manchester City recebe o Crystal Palace em casa, às 13h (de Brasília). No domingo, é a vez do Everton enfrentar o Tottenham no Goodison Park, às 14h.





Com dois gol de Gabriel Jesus, Manchester City vence o Everton por 3 a 1 e reassume, ao menos por enquanto, a liderança da Premier League.





