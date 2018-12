Harden dá show, Capela pega 23 rebotes, e Rockets derrubam o Thunder

(Foto: Bob Levey/Getty Images)









No segundo jogo da rodada especial de Natal, o Houston Rockets se viu diante de uma das mais árduas missões. Sem Chris Paul, o time texano, que com uma temporada aquém do esperado é 8º no Oeste, precisou encarar o time da segunda melhor eficiência defensiva da NBA: o Oklahoma City Thunder do astro Russell Westbrook. Ou seja, sem a presença do "general CP3", James Harden teria que se superar para frear Westbrook, Paul George, Steven Adams e companhia. E foi o que aconteceu. O Barba deu mais um de seus shows, comandando um segundo tempo formidável dos Rockets para sair de quadra com 41 pontos e a vitória por 113 a 109. Com o resultado, o Houston se mantém entre os oito melhores do Oeste.





O pivô Clint Capela se agigantou com 16 pontos e 23 rebotes, e pôs seu nome ao lado do de Harden como protagonista do jogo. Foi uma noite de superação para o time texano, que além de não ter Chris Paul, foi sufocado pela boa defesa do Thunder no primeiro tempo. A dificuldade com as bolas de três que não caíam, não trazia boas perspectivas.





No entanto, com ajustes pontuais, o ataque funcionou no segundo tempo, sempre com Harden no comando. É a maior sequência na carreira do Barba de jogos com pelo menos 30 pontos. Vale ressaltar, além dos 41 pontos, ele teve 6 rebotes e 7 assistências. Pelo Thunder, Paul George começou devagar, mas saiu de quadra com 28 pontos e 14 rebotes. Westbrook beirou o triplo-duplo, com 21 pontos, 9 rebots e 9 assistências. O brasileiro Nenê fez 2 pontos e pegou 5 rebotes.





Chris Paul fora de combate





Xerife da armação dos Rockets, Chris Paul foi diagnosticado com uma lesão muscular grau 2 na parte posterior da coxa esquerda e será reavaliado em duas semanas. A lesão aconteceu no jogo contra o Miami Heat.





Marca para Russell Westbrook





Westbrook passa Scottie Pippen e assume o topo da lista de jogadores com mais roubadas de bola nas rodadas de Natal. O armador teve 4 roubadas, mas precisava de apenas uma para deixar Pippen para trás.





O jogo





Muito equilíbrio nos primeiros minutos da partida. Se por um lado os Rockets venciam bem a batalha pelos rebotes, por outro, desperdiçavam muitas posses de bola, justamente pela forte defesa do Thunder. Um duelo inesperado começou chamando atenção: Clint Capela e Jerami Grant dominavam os holofotes. Harden demorou a aparecer, e até por isso, o Thunder saltou à frente no marcador, chegando a abrir 5 pontos.





No Thunder, Adams surgia bem no garrafão, assumindo o papel de cestinha do time, enquanto Westbrook atuava mais como garçom, trabalhando bem na distribuição de jogo. Muito badalado por suas atuações nos últimos dias, Paul George vivia noite amarga: nada caía para o ala. Só não foi um grande problema para sua equipe porque os Rockets penavam nos arremessos de fora, e o período terminou empatado em 22 a 22.





No segundo quarto, o jogo ofensivo teve mais fluidez, com as bolas caindo nos dois lados da quadra. Nos Rockets, Eric Gordon, aniversariante da noite, crescia e acompanhava Harden na produção ofensiva. Green, vindo do banco, não fez feio e ajudou o time a seguir no encalço do Thunder, que com um forte jogo coletivo, não largava a liderança.





A melhor notícia para os Rockets era a excelência de Clint Capela nos rebotes. Com 13 minutos de quadra, o pivô já tinha 14. Harden mostrou seus melhores truques a partir da segunda metade da parcial, mas por incrível que pareça, era pouco. Com Westbrook procurando mais a cesta e George melhorando seu aproveitamento nos arremessos, o Thunder foi para o vestiário com 60 a 52 no placar. Westbrook e Adams eram os destaques com 14 pontos cada. Harden tinha 23.





Harden comanda reação dos Rockets e o jogo fica mais equilibrado





Na volta do intervalo, os Rockets começaram melhor, e no seu estilo característico: bom aproveitamento nas bolas de três. Com essa arma, o time chegou a assumir a liderança no placar depois de ir para o vestiário no intervalo com uma desvantagem considerável.





Com o Houston mais ajustado no ataque, o equilíbrio passava a ser a tônica e Harden se estabelecia como protagonista ofensivo. Com uma bela bola de três pontos a menos de um minuto do fim do período, Harden chegou aos 37 pontos. No entanto, o Thunder foi para o quarto seguinte vencendo por 88 a 86.





Ataque do Houston brilha na reta final e garante o triunfo





O ritmo frenético seguiu no último quarto, os times tendo alto aproveitamento nos arremessos. Duas enterradas de Capela restando pouco mais de 7 minutos fizeram a torcida delirar, com o time da casa abrindo 5 pontos de frente. Com Eric Gordon pontuando em uma bandeja logo em seguida, Billy Donovan precisou pedir tempo. Os Rockets viviam o seu melhor momento na partida.





Nos últimos três minutos, um herói improvável começou a aparecer: Austin Rivers. Com duas bolas de três ele deixou o Houston muito perto da vitória. Restando 20 segundos, Harden conseguiu uma infiltração que deixou os Rockets 4 pontos na frente, com o jogo na mão. Paul George teve a chance de um arremesso de três nos últimos segundos, e que significaria a esperança do Thunder, mas errou e o Houston comemorou a vitória por 113 a 109.





Campanhas:

Thunder: 21v, 12d (3º do Oeste)

Rockets: 18v, 15d (8º no Oeste)





Próximos jogos:

Thunder: contra os Suns, sábado, fora de casa

Rockets: contra os Celtics, quinta-feira, em casa





