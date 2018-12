Inter de Milão é punida com dois jogos sem torcida após ofensas racistas a Koulibaly

A Federação de Futebol da Itália anunciou nesta quinta-feira que a Inter de Milão terá que disputar as duas próximas partidas no San Siro com portões fechados. O motivo foram as ofensas racistas proferidas por parte de sua torcida ao zagueiro Koulibaly, do Napoli, durante a vitória de 1 a 0 sobre o time do Sul da Bota na última quinta-feira.





Além dessas duas partidas, a Internazionale disputará uma outra partida em casa com um setor das arquibancadas fechado. O setor em questão é a “Curva Norte”, local de onde partiram os gritos racistas contra Koulibaly.





O zagueiro senegalês também acabou punido com dois jogos de suspensão por ter aplaudido ironicamente o árbitro da partida após ter sido expulso de campo no segundo tempo.





Presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina, descartou a possibilidade de que, por conta dos incidentes racistas em Milão, a próxima rodada do Campeonato Italiano fosse suspensa, como chegou a ser especulado pela imprensa local.





Prefeito de Milão, Giuseppe Sala, condenou a atitude de parte da torcida do Internazionale.





- Aqueles insultos contra Koulibaly foram uma vergonha. Foi um ato vergonhoso contra um atleta respeitado, que ostenta com orgulho a cor de sua pele, e também, em menor grau, contra as muitas pessoas que vão ao estádio para apoiar seu time e estar entre amigos - disse o prefeito, Giuseppe Sala, em sua página de Facebook após a partida de quarta-feira.





"É uma vergonha, porque pedimos 3 vezes para a partida ser suspensa pelos cantos racistas a Koulibaly. Isso abalou ele. Mesmo com nossos pedidos, não suspenderam a partida. Da próxima, a gente mesmo para. Mesmo que signifique a derrota"





Globo Esporte