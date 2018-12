Irmão confirma interesse de Ricardo Goulart em jogar no Palmeiras em 2019

(Foto: Reprodução Sina.com)









O irmão do meia-atacante Ricardo Goulart confirmou o interesse dele em defender o Palmeiras em 2019. O volante Juninho, do Los Angeles Galaxy, revelou conversas recentes com Goulart, um dos principais desejos do atual campeão brasileiro na atual janela de transferências.





– Existe esse interesse, sim, de voltar para o Palmeiras, de voltar para o Brasil, mas o Ricardo ainda não sabe o futuro, não decidiu ainda. Nós, familiares, gostaríamos de ter o Ricardo um pouco mais próximo. Mas depende pouco dele. Nesses meses agora deve definir o futuro dele – disse.





O maior empecilho é o contrato até 2020 de Ricardo Goulart com o Guangzhou Evergrande. O clube da China dificulta a liberação.





– Estive na China nesse tempo que fiquei parado. Fui para China conhecer a estrutura do time, passar um tempo com a família. Conversamos sobre vários aspectos de futuro. Naquela época, ele estava sentindo o joelho. Fez uma artroscopia. Veio para o Brasil e, logo em seguida, fez a cirurgia. Ele tratou no Palmeiras, como todo mundo sabe. A facilidade do Felipão e do Alexandre Mattos, que é o diretor do Palmeiras, e já conhecer o Ricardo e saber o que ele pode proporcionar. Mas o Ricardo ainda tem contrato com a China – comentou Juninho, que passa férias no Brasil antes de voltar a defender o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.





Recentemente, Ricardo Goulart se recuperou de uma artroscopia no joelho direito nas dependências da Academia de Futebol do Palmeiras. A contratação do atleta é um sonho do técnico Felipão, que trabalhou com Goulart na China. Além disso, o meia-atacante conhece o diretor Alexandre Mattos, com quem trabalhou no Cruzeiro, e o fisioterapeuta Jomar Ottoni.





Globo Esporte