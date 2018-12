Jogadora do Atlético Huila denuncia que prêmio pelo título da Libertadores feminina irá ao time masculino

(Foto: Foto: Mauro Neto/Sejel)









Uma situação provocou decepção ao elenco feminino do Atlético Huila, que venceu a Libertadores no último domingo em confronto diante do Santos, em Manaus. De acordo com Yoreli Rincón, um dos destaques do time, a premiação conquistada por elas dada pela Conmebol - US$ 55 mil - acabará sendo destinada não às campeãs, mas sim ao time masculino do clube colombiano.





- Agradecemos todo o apoio e as boas mensagens que nos deram e o sentimento de orgulho que sentiram por nós. Somos campeãs continentais. Mas não acreditem que darão o prêmio às campeãs femininas. Por sermos campeãs, ganhamos US$ 55 mil, dinheiro que nunca chegará a nós, infelizmente. Isso chega ao Atlético Huila masculino, equipe que tem um presidente diferente do que nós temos, que é Diego Perdomo - afirmou.





À edição colombiana do jornal El País, o gerente do clube, Carlos Barreto, informou que irá questionar a Conmebol sobre o procedimento para cobrar o prêmio pela conquista da Libertadores. Acrescentou que o presidente do time feminino fez um acordo com as jogadoras e, segundo ele, será respeitado. "Por hora, são conjecturas que não vêm ao caso". Ao Diário Huila, o dirigente ressaltou que o Atlético Huila é uma só empresa com dois times profissionais, feminino e masculino.





- Desconheço o acordo que Diego realizou com as jogadoras. A decisão que ele tome, de acordo com o que o presidente disse, será respeitada - finalizou.





