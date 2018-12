Jogo entre São José Basketball e Brasília Búfalos arrecada brinquedos para crianças carentes

Desde o dia 27 de novembro, a DMCard deu início a uma ação voluntária de arrecadação de brinquedos para distribuir como presente de natal a crianças carentes de três instituições de São José dos Campos: AJAS (Associação Joseense de Ação Social), Casa da Ana Ponte – Crianças Carentes do Bairro do Costinha e para o Éden Lar - Assistência Social e Educacional a Crianças Carentes. A ação, que recebeu o nome de “Missão Natal Mais Feliz”, tem como objetivo incentivar a solidariedade na comunidade Joseense.





A coleta dos brinquedos será feita em parceria com o São José Basketball, time patrocinado pela DMCard. Para isso, os torcedores que irão assistir ao jogo do dia 13 de dezembro contra a equipe Brasília Búfalos, poderão trocar um brinquedo novo ou seminovo em bom estado por um dos 1.500 kits torcedor que a empresa irá distribuir. O kit conta com uma camiseta exclusiva e um bate-bate inflável para ser usado para apoiar o SJB durante o jogo.





Doação de brinquedos e troca pelo kit torcedor





Os brinquedos poderão ser entregues nos postos de troca das empresas que estão apoiando a campanha: a rede Mercadinho Piratininga, Spani Atacadista e do SEBRAE, que irão ajudar a aumentar o alcance da ação. Todos vão disponibilizar algumas de suas lojas para fazerem a coleta dos brinquedos.





Os pontos de troca funcionam de 27 de novembro até o dia 13 de dezembro e estão localizados nos seguintes endereços:





Mercadinho Piratininga - Rua Itororó, nº 74 - Jardim Paulista/ SJC - das 8h às 22h.





Mercadinho Piratininga – Av. Cassiopéia, nº 591 - Jardim Satélite/ SJC – das 8h às 22h.





SPANI Atacadista - Av. Pedro Friggi, nº 1031 - Vista Verde/ SJC – das 8h às 22h





SEBRAE - R. Humaitá, nº 227 – Centro/ SJC – das 8h às 17h





Ao doar um brinquedo, o cidadão recebeu um voucher para que possa, nos dias 12 e 13 de dezembro, retirar seu kit torcida no Ginásio Linneu de Moura, na Associação Esportiva de São José.





Os brinquedos também poderão ser levados diretamente no Ginásio Linneu de Moura, no dia do jogo.





Cidadãos que não vão assistir ao jogo poderão participar?





Sim, a doação de brinquedos está aberta a todos que desejem colaborar, inclusive para pessoas que não possam assistir ao jogo no dia 13 de dezembro. Estas, poderão trocar seu voucher para guardar seu kit torcedor como lembrança ou apenas entregar seu brinquedo para deixar uma criança feliz.





O dia da entrega dos brinquedos arrecadados será bastante animado, pois os jogadores do time do São José Basketball irão ajudar a distribuir os presentes para as crianças nas instituições.





A participação da DMCard nesta ação está em linha com os valores da empresa de fortalecer a comunidade em que ela está inserida e reforça também o pertencimento da empresa à cidade de São José dos Campos. Para Denis Correia, Diretor Executivo da DMCard, é importante incentivar as pessoas a participarem de projetos voluntários para ajudar no crescimento da comunidade. “Pequenos gestos como esses podem fazer muita diferença dentro da nossa comunidade. Eles são capazes de unir as pessoas e fortalecer o laço entre a empresa e os cidadãos”.