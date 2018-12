Jornal inglês aponta consumo de drogas de jogadores do Arsenal em festa

Uma festa envolvendo alguns jogadores do Arsenal antes do início da temporada ganhou destaque nesta sexta-feira e caiu como uma bomba no noticiário inglês. O tabloide "The Sun" publicou um vídeo que aponta atletas como Lacazette, Guendouzi, Özil e Aubameyang no evento. De acordo com a publicação, houve consumo da droga conhecida como hippy crack (conhecido como gás do riso).





Em sua página na internet, além do vídeo, o "The Sun" informa que alguns jogadores chegaram a perder a consciência após utilizar o hippy crack. O consumo excessivo pode resultar em problemas cardíacos e até na morte.





A festa teria sido realizada em um clube noturno de Londres chamado de Tape Club. Além do hippy crack, a publicação indica também que houve consumo de bebidas alcoólicas como espumantes e vodkas. Com cerca de 70 pessoas na festa, a conta teria ficado em € 33,6 mil.





Globo Esporte