Kaká diz que Palmeiras seria “meio de tabela” na Europa

O ex-jogador Kaká afirmou que o time do Palmeiras terminaria no meio da tabela caso competisse em uma das grandes ligas da Europa. Aposentado do futebol e ainda decidindo quais rumos irá seguir fora das quatro linhas, o pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira crê que o abismo entre o futebol jogado na América do Sul e no Velho Continente é cada vez maior.





“Eu acho que meio de tabela, eu diria, de uma das três ligas mais tops: Itália, Espanha e Inglaterra”, afirmou Kaká em entrevista ao programa Grande Círculo, do SporTV.





Em contrapartida, o Tottenham, um dos clubes em ascensão na Europa, mas que ainda não chega ao nível de Barcelona e Real Madrid, seria campeão brasileiro caso competisse contra Flamengo, Palmeiras, São Paulo e companhia, segundo Kaká.





“Eu acredito que sim, o Tottenham seria [campeão brasileiro]”, completou Kaká, antes de comentar sobre o panorama do futebol brasileiro.





“Continua formando excelentes jogadores. Precisa dar um salto do bom jogador para aquele que vai ser top em nível mundial e de Seleção Brasileira. Isso a gente pode melhorar, mas é só lapidar o que a gente já tem. Acho o Campeonato Brasileiro muito competitivo, bons nomes, excelentes jogos, mas desorganizado. Pelo período que fiquei aqui, seis meses, acho bagunçado”, afirmou.





“O caminho mais legal seria a profissionalização dos clubes, torna-los empresas. Esse seria o melhor caminho, responsabilidade para os clubes, para quem vai liderar os clubes. Isso ajudaria muito para o futuro do futebol brasileiro”, concluiu.





