Laver Cup confirma Federer e Nadal no mesmo time em 2019

(Foto: REUTERS/David W Cerny)









Roger Federer e Rafael Nadal estarão novamente no mesmo time em 2019. O suíço e o espanhol são as primeiras estrelas confirmadas da Laver Cup, em setembro. O torneio exibição traz o duelo entre tenistas do "Time Europa" contra o "Time Mundo".





A terceira edição será realizada em Genebra, na Suíça, e promete ser repleta de estrelas. Isso porque Federer, um dos idealizadores do torneio, está a negociar com os rivais e colegas para disputarem o evento.





Rivais e amigos, Federer e Nadal deram um show em 2017, quando jogaram pela primeira vez duplas juntos. Neste ano, o espanhol priorizou a Copa Davis, mas acabou se lesionando e não voltou a jogar depois do US Open. Novak Djokovic fez parceria com o natural da Basileia para garantir a segunda conquista para o Time Europa.





Dez jogadores são escalados para a competição, que propõe um confronto entre os tenistas mais bem ranqueados do mundo. Novos anúncios serão feitos nos próximos meses.





Globo Esporte