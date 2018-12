LeBron anota triplo-duplo no choque com Anthony Davis, e Lakers batem os Pelicans

(Foto: Harry How / Getty)









Em um dos duelos mais esperados na madrugada deste sábado (22), que colocou frente a frente LeBron James e Anthony Davis, melhor para o King James. Com um triplo-dulplo, ele comandou a vitória dos Lakers, em Los Angeles, por 112 a 104 sobre o New Orleans Pelicans. O resultado colocou fim a uma curta série de duas derrotas dos Lakers, que seguem em boa colocação no Oeste na busca pelos playoffs.





LeBron James e Anthony Davis, de fato, lideraram as duas equipes no Staples Center, mas o gigante Ivica Zubac, de 2m16, foi essencial para garantir a vitória dos Lakers em um duelo tão equilibrado. O croata de 21 anos foi o responsável por 16 pontos, 11 rebotes e dois tocos - uma atuação impecável defensivamente.





King James iniciou a partida de forma arrasadora. Ao longo de todo o jogo, a regularidade de LeBron fez com que ele chegasse, no último quarto, ao triplo-duplo (12 rebotes, 14 assistências e 22 pontos). A entrega e o suor de Anthony Davis, infelizmente para ele, foram em vão - ele foi o maior pontuador da partida. Davis acumulou um duplo-duplo, com 19 rebotes e 30 pontos.





Campanhas





Lakers: 19v, 13d (4º do Oeste)

Pelicans: 15v, 18d (13º do Oeste)





Próximos jogos





Lakers: contra os Grizzlies, segunda (24/12), em Los Angeles

Pelicans: contra os Kings, sábado (22/12), em Sacramento





Spurs massacram os Wolves; Rose deixa quadra e preocupa





O San Antonio Spurs não deu a menor chance para os Wolves, no AT&T Center. Com ótima atuação de Demar DeRozan, com 12 pontos e oito assistências, e Bryn Forbes, foram 22 pontos e sete assistências, os Spurs venceram por 124 a 98. A nota triste fica por conta da suspeita de mais uma lesão de Derrick Rose, que deixou o jogo com dores no tornozelo esquerdo.





Campanha





San Antonio Spurs: 18v, 15d (7º do Oeste)

Timberwolves: 14v, 18d (14º do Oeste)





Próximos jogos





San Antonio Spurs: contra os Rockets, sábado (22/12), em Houston

Timberwolves: contra o Oklahoma Thunder, domingo (23/12), em Oklahoma





Trail Blazers sofrem apagão, e Utah aproveita para vitória por 30 pontos





Em Portland, os donos da casa sofreram um apagão na volta do intervalo e o Utah aproveitou para conquistar uma vitória um tanto quanto surpreendente. Até o intervalo, os visitantes venciam por 55 a 49. Porém, com bom desempenho do espanhol Ricky Rubio, que anotou 24 pontos e oito assistências, e de Rudy Gobert, com um duplo-duplo (11 pontos e 11 rebotes) o Utah abriu uma vantagem muito superior para vencer com uma diferença de 30 pontos: 120 a 90. Um resultado que não era esperado, principalmente pela boa campanha do Trail Blazers, no Oeste.





Campanhas





Uttah Jazz: 16v, 17d (12º do Oeste)

Trail Blazers: 18v, 14d (6º do Oeste)





Próximos jogos





Uttah Jazz: contra o Oklahoma Thunder, domingo (23/12), em Utah

Trail Blazers: contra o Dallas Mavericks, segunda (24/12), em Portland





Kings viram no último quarto sobre os Grizzlies





Em duelo emocionante, os Kings venceram os Grizzlies, em Sacramento. A equipe de Memphis vencia a partida com margem de nove pontos até o início do último quarto (74 a 64). Mike Conley Jr, com 23 pontos, sete rebotes e cinco assistências levava os Grizzlies para a vitória. Contudo, no último quarto, com o apoio do torcedor no Golden 1 Center, Buddy Hield, com 28 pontos, e Willie Cauley-Stein, com um duplo-duplo (12 pontos e 13 rebotes), os donos da casa conseguiram a reação para uma vitória por 102 a 99.





Campanhas





Sacramento Kings: 17v, 15d (8º do Oeste)

Grizzlies: 16v, 16d (10º do Oeste)





Próximos jogos





Sacramento Kings: contra os Pelicans, domingo (23/12), em Sacramento

Grizzlies: contra os Lakers, segunda (24/12), em Los Angeles





