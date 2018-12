LeBron James demora a aparecer, Lakers sofrem e caem diante dos Grizzlies em casa

(Foto: Kelvin Kuo-USA TODAY Sports)









Em uma noite pouco inspirada, o Los Angeles Lakers parecia esperar LeBron James aparecer. O King até cresceu no fim, mas não o suficiente para impedir a queda no Staples Center neste domingo. Diante de um eficiente Memphis Grizzlies, liderado por Jaren Jackson Jr., o time da casa sofreu nova queda e frustrou sua torcida: 107 a 99.





LeBron demorou a aparecer. O astro do time de Los Angeles só começou a pontuar para valer apenas no terceiro quarto. Terminou com 22 pontos e 14 rebotes. Brandon Ingram, com 20 pontos, e Ivica Zubac, com 19, foram outros que apareceram bem nas estatísticas. Mas foi Jaren Jackson Jr. quem brilhou ao levar seu time a uma vitória surpreendente contra os Lakers. Fechou o jogo com 27 pontos e nove rebotes. Mike Conley e Marc Gasol, ambos com 17, também foram importantes para o resultado.





Foi um começo lento pelo lado dos Lakers. Enquanto os Grizzlies apostavam em uma defesa forte e uma transição rápida, o time da casa tinha dificuldades para encontrar seu espaço. Aos poucos, porém, o talento de LeBron apareceu. O astro passou a primeira metade do primeiro quarto, mas era o principal responsável pelas jogadas do time. Enquanto Ivica Zubac aparecia bem no ataque, LeBron marcou seus primeiros dois pontos para fazer os Lakers abrirem 16 a 12 no placar.





Os Grizzlies, porém, voltaram ao jogo e chegaram à virada com Mike Conley, marcando 22 a 20. Ainda houve tempo para ampliar a vantagem antes do fim do primeiro quarto. Destaque até ali, com 14 pontos, Jaren Jackson Jr. deu 26 a 20 no placar para os visitantes.





Os Lakers voltaram com tudo para o segundo quarto. Logo, tomaram a vantagem no placar, com 32 a 30 depois de duas cestas de três, com Caldwell-Pope e Hart. O jogo seguiu equilibrado, e nenhum dos dois times conseguia abrir vantagem. Quando o bósnio Zubac parecia tomar o jogo para si, Marc Gasol conseguiu uma cesta de três para recolocar os Grizzlies de volta: 43 a 42. Dois lances livres de JaMychal Green fizeram os visitantes irem para o intervalo com a vantagem: 50 a 46.





Os Lakers seguiram tendo trabalho no terceiro quarto. LeBron, enfim, apareceu ofensivamente, assim como Brandon Ingram. Mas Jarem Jackson seguiu com seu show particular e manteve os Grizzlies à frente até o zerar do cronômetro, com 75 a 72 na contagem.





Na volta para o último quarto, os Lakers conseguiram retomar a dianteira depois de Ingram Free marcar dois pontos e aproveitar mais um lance extra (80 a 79).





Campanhas:

Lakers: 19v, 14d (4º do Oeste)

Grizzlies: 17v, 16d (10º no Oeste)





Próximos jogos:

Lakers: contra os Warriors, em Oakland (25/12)

Grizzlies: contra os Cavs, em Memphis (26/12)





Lillard garante vitória dos Blazers sobre Mavericks





Uma cesta espetacular de três no zerar do cronômetro Luka Doncic deu sobrevida ao Dallas Mavericks ao forçar a prorrogação neste domingo. Em noite inspirada, Damian Lillard, porém, garantiu a suada vitória do Portland Trail Blazers por 121 a 118 no tempo extra.





Lillard terminou a partida com 33 pontos. CJ McCollum marcou 22 pontos e também foi importante para a vitória. Pelos Mavericks, Harrison Barnes fez 27 pontos, enquanto Doncic terminou a partida com 23, além de 11 rebotes.





Campanhas:

Mavericks: 15v, 17d (12º no Oeste)

Blazers: 19v, 14d (5º no Oeste)





Próximos jogos:

Mavericks: contra os Pelicans, em Dallas (26/12)

Blazers: contra o Jazz, em Utah (25/12)





Globo Esporte