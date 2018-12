Leeds volta à liderança da Segundona inglesa com virada sobre o Aston Villa

A torcida do Leeds United ganhou seu presente de Natal na antevéspera da celebração, com virada e vitória impressionantes por 3 a 2 sobre o Aston Villa, na tarde deste domingo, na casa do adversário. A partida encerrou a 23ª rodada da Championship - a Segundona inglesa. Com o resultado, o Leeds United reassumiu a liderança, com 48 pontos, e ultrapassou o Norwich City (47), que, na véspera, também vencera fora de casa: 1 a 0 sobre o Blackburn Rovers.





Os dois primeiros colocados ao final das 46 rodadas da Championship subirão diretamente para a Premier League, enquanto a terceira e última vaga de acesso será decidida em playoffs envolvendo do terceiro ao sexto colocados, em maio do ano que vem. Com exatamente metade da competição já disputada, o Leeds abriu seis pontos de vantagem (48 a 42) sobre o West Bromwich Albion, que goleou o Rotherham por 4 a 0, no sábado, também como visitante.





Hoje, o time treinado por Marcelo Bielsa perdia por 2 a 0, no Villa Park, quando iniciou a reação, aos 11 minutos do segundo tempo, com um belo gol Jack Clarke. O atacante, de apenas 18 anos, substituíra Harrison no intervalo e se tornou o mais jovem jogador do Leeds a marcar um gol no campeonato desde Simon Walton diante do Cardiff City, em janeiro de 2005.





O zagueiro sueco Pontus Jonsson empatou, de cabeça, escorando uma cobrança de escanteio, aos 16, antes de o artilheiro Kemar Roofe pegar o rebote da zaga e acertar um chute cruzado de esquerda, aos 50 minutos, garantindo a virada para 3 a 2. Foi o 11º gol de Roofe no campeonato - exatamente no único chute que deu durante a partida.





Foi um jogo com dois tempos completamente diferentes. O Aston Villa dominou os 45 minutos iniciais, com autoridade. Fez 2 a 0, com gols de Tammy Abraham, aos cinco, e de Conor Hourihane, aos 17 minutos. Com o resultado, subiria da 11ª para a sétima colocação. Porém, na segunda etapa, o domínio foi do Leeds, que teve precisão no último contra-ataque da partida, para garantir os três pontos.





Outros resultados da 23ª rodada:





Brentford 1 x 0 Bolton

Derby County 1 x 1 Bristol City

Ipswich 1 x 1 Sheffield United

Nottingham Forest 0 x 1 Queens Park Rangers

Reading 0 x 1 Middlesbrough

Sheffield Wednesday 1 x 0 Preston North End

Stoke City 1 x 0 Millwall

Wigan 0 x 3 Birmingham City

Hull City 3 x 2 Swansea City





A classificação: 1º Leeds United, 48 pontos; 2º Norwich City, 47; 3º. West Bromwich Albion, 42; 4º Middlesbrough, 39; 5º Derby County, 39; 6º Sheffield United, 38; 7º Nottingham Forest, 35; 8º Birmingham, 34; 9º Stoke City, 34; 10º Queens Park Rangers, 34; 11º Aston Villa, 33; 12º Swansea, 32; 13º Bristol City, 31; 14º Blackburn, 31; 15º Preston North End, 28; 16º Hull City, 27; 17º Sheffield Wednesday, 27; 18º Brentford, 25; 19º Wigan, 25; 20º Rothernham, 22; 21º Reading, 19; 22º Millwall, 19; 23º Bolton, 18; e 24º Ipswich, 15.





A próxima rodada, a primeira do returno e 24ª do campeonato, será quarta-feira, no tradicional Boxing Day, com todos os 12 jogos começando às 15h (13h de Brasília). O líder Leeds United receberá o Blackburn Rovers, enquanto o vice-líder Norwich será anfitrião do Nottingham Forest.





Globo Esporte