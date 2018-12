Lightning supera apagão no terceiro período e vence Flyers na prorrogação

O Tampa Bay Lightning deu um susto no seu torcedor nesta quinta-feira (27). Jogando em casa, os Bolts abriram três gols de vantagem, mas viram o Philadelphia Flyers reagir no último período, forçando uma prorrogação. Só que o time mandante levou a melhor no overtime, com um gol logo aos 18 segundos, de Alex Killorn, e venceu por 6 a 5.





Com o resultado, o Lightning mantém a melhor campanha de toda a NHL, com 60 pontos, oito a mais que o Toronto Maple Leafs. O time ainda não perdeu no tempo normal no mês de dezembro e tem 12 vitórias nos últimos 13 jogos desde 29 de novembro, sendo a única derrota no overtime. Já os Flyers vivem situação oposta, com apenas 35 pontos, na antepenúltima posição da Conferência Leste.





Philadelphia saiu na frente logo no primeiro tempo, com gol de Michael Raffl, mas Tampa Bay virou pouco depois com gols de Nikita Kucherov e Brayden Point (power play). Claude Giroux empatou na segunda etapa, mas então o Lightning iniciou uma sequência avassaladora para abrir 5 a 2: Steven Stamkos marcou duas vezes (1 PPG) e Tyler Johnson completou o massacre parcial.









Mas veio o terceiro período e os Flyers buscaram uma reação improvável com três gols num intervalo de sete minutos. Dale Weise, Robert Hagg e Ivan Provorov marcaram e definiram o empate no tempo regulamentar, forçando o overtime.





Para aliviar a tensão entre os torcedores do Lightining, a prorrogação durou apenas 18 segundos. Logo no comecinho, Anthony Cirelli roubou o puck no campo de ataque e passou para Alex Killorn, que chutou de média distância e foi preciso para definir a vitória do time da casa.





Confira os resultados desta quinta-feira (27/12) na NHL





Detroit Red Wings 2 @ 5 Pittsburgh Penguins

New Jersey Devils 5 @ 2 Boston Bruins

Columbus Blue Jackets 4 @ 3 New York Rangers

Carolina Hurricanes 1 @ 3 Washington Capitals

Philadelphia Flyers 5 @ 6 Tampa Bay Lightning (OT)

Buffalo Sabres 1 @ 4 St. Louis Blues

Dallas Stars 2 @ 0 Nashville Predators

Minnesota Wild 2 @ 5 Chicago Blackhawks

Vancouver Canucks 4 @ 2 Edmonton Oilers

Colorado Avalanche 1 @ 2 Vegas Golden Knights

Arizona Coyotes 1 @ 2 Los Angeles Kings

Anaheim Ducks 2 @ 4 San Jose Sharks





The Playoffs