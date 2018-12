Manchester City bate Leicester nos pênaltis, em noite do goleiro Muric, e avança à semifinal da Copa da Liga Inglesa

Em um jogo que parecia fadado à calmaria, uma disputa de pênaltis surgiu para testar os nervos do torcedor. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, o Manchester City conseguiu superar o Leicester nos pênaltis, nesta terça, nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O City abriu o placar logo aos 13 minutos, com Kevin De Bruyne, que marcou um belo gol de fora da área. A equipe de Pep Guardiola dominou toda a primeira etapa, com mais posse de bola e controle da partida. Na etapa final, o Leicester passou a buscar um pouco mais o jogo, mas, ainda assim, o City foi superior no duelo. No entanto, Albrighton deixou tudo igual no marcador. As equipes bem que tentaram correr atrás do prejuízo, mas a partida acabou decidida nos pênaltis. Com três penalidades perdidas no lado dos Foxes, os Citizens - que perderam apenas uma nos pés de Sterling - garantiram a vaga na próxima fase da competição.





Substituto do poupado Ederson, Muric deu conta do recado na partida. Além de demonstrar segurança no tempo normal, o goleiro defendeu duas cobranças de pênalti e garantiu a vaga do City na próxima fase da Copa da Liga Inglesa.





De Bruyne voltou a balançar a rede com a camisa do Manchester City após 240 dias de jejum. O belga não marcava pelos Citizens desde o dia 22 de abril, contra o Swansea.





O City venceu a Copa da Liga Inglesa nas últimas duas vezes que enfrentaram o Leicester. Assim como na partida de hoje, os Citizens venceram nas quartas de final nas temporadas 2013/2014 e 2017/2018. Será que a escrita vai se repetir?





Globo Esporte