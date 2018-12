Meditação para ajudar na performance

Por Fernanda Surian*









Meditar parece uma coisa impossível para quem nunca fez ou para quem é muito agitado. Quem nunca ficou com birra de participar de uma aula de meditação porque achava que jamais iria atingir o “nirvana” desejado? Pois a atleta de alta performance Fernanda Surian afirma: “não tem nirvana, mas tem uma calma e uma assertividade que podem vir com o tempo, quando você encontra a melhor meditação para o seu jeito de ser”. Fernanda começou a meditar em 2015 e conta um pouco como foi e o que ganhou com a prática.





“Eu comecei a meditar em 2015, em oficinas gratuitas de técnicas de meditação. Estava em uma época muito agitada, descontente, tanto com os treinos quanto com alguns relacionamentos e projetos, enfim, um momento bem difícil. E eu desejava buscar mais tranquilidade e melhorar os treinos, especificamente”, conta a atleta. Desde então, ela passou a meditar em casa, buscar diversas formas: “fiz desde meditações no silêncio, com respiração, com mantras, com vela”, sempre testando o que desse mais resultado pessoal.





“Em abril deste ano queria uma forma de organizar meus pensamentos e ideias e retomei a prática de escrever em diário”, conta Fernanda, que continua: “foi um grande 'boom’ mental. Este ano também me formei em Yoga e a prática frequente ajudou - e muito - a potencializar e facilitar a meditação. Aos poucos, fui moldando uma prática própria, como eu sentia que deveria ser e funcionar para mim. Então, meu processo foi meio intuitivo”, revela.





Hoje, Fernanda está em uma fase de meditações com visualização, algo muito diferente do conceito de “esvaziar a mente” que foi mais difundido pelo mundo. E ela conta o que ganhou com a prática:





Consciência da respiração





A consciência da respiração nos traz pro presente e nos traz saúde. Oxigenar corretamente o corpo faz uma diferença imensa pros treinos, por exemplo.





Concentração





A Concentração, obviamente, é a glória da necessidade de foco no mundo moderno, onde somos assombrados por milhares de distrações e informações o tempo todo.





Auto-observação





Essa sim, foi, pra mim, a grande sacada da meditação.Com a auto-observação, ganhei a capacidade de prestar atenção em modelos mentais e ideias que nem imaginava que estavam ali. Me ajudou a ser assertiva, ficar em paz quando as coisas fogem ao “controle”, tomar decisões de forma mais calma, colocar prioridades. A me organizar internamente para entender o que eu queria fazer, o que tinha mais a ver comigo naquele momento e o que eu realmente queria fazer.





Com a meditação, Fernanda conta que ganhou a ela mesma: “inteira, do jeito que sou”. E que pôde entender quem deseja se tornar, criando, assim, o caminho pra chegar a um modelo melhorado de si mesma. A dica? “Não desista antes de tentar. E não se deixe contaminar pelas informações que são difundidas sobre a meditação. Pesquise e comece. Tem um universo inteiro esperando para ser observado dentro de você”.





* Fernanda Surian é professora de inglês desde 2008, já coordenou professores, deu aula fora do Brasil e agora oferece um curso próprio com foco em inglês instrumental. Formada em nutrição, Fernanda foi se especializar no inglês cursando tradução e legendagem.