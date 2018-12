Milan observa destaques da dupla Gre-Nal e busca informações sobre Dourado e Everton

(Foto: MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO)









Após acertar a contratação de Lucas Paquetá, do Flamengo, o Milan segue de olho nos destaques do futebol brasileiro. Conforme apurado pelo GloboEsporte.com, o clube italiano buscou informações sobre dois jogadores da dupla Gre-Nal: o volante Rodrigo Dourado, do Inter, e o atacante Everton, do Grêmio.





Os olheiros mapearam o desempenho da dupla, destaque nas premiações de fim de temporada. Ambos ganharam a Bola da Prata, e Dourado também abocanhou o prêmio no Craques do Brasileirão. Os italianos buscaram informações sobre contratos e valores, mas ainda não abriram qualquer negociação ou conversas com Grêmio ou Inter.





O interesse do Milan em Dourado já foi noticiado pela imprensa italiana. Ele se enquadra no perfil buscado pelo clube, de jovens talentos, com possibilidade de serem revendidos dentro do futebol europeu. Recentemente, olheiros do Hertha Berlim, da Alemanha, e do Benfica, de Portugal, observaram o volante no Beira-Rio. O Inter pretende receber ofertas entre € 12 milhões e € 15 milhões ( cerca de R$ 55,3 milhões e R$ 65,4 milhões) pelo jogador.





Everton também está na mira do futebol alemão. O clube interessado, por enquanto, é mantido em sigilo. Com multa rescisória na casa dos € 80 milhões (R$ 349 milhões), já teve seu nome ligado pela imprensa inglesa ao Manchester United. No rival City, o nome do atacante circula internamente, conforme apurou o GloboEsporte.com. Pessoas ligadas a seus representantes visitaram o centro de treinamento do clube de Pep Guardiola recentemente.





Um dos destaques da campanha que deu o terceiro lugar ao Inter no Brasileirão, Dourado terminou a temporada com 47 partidas e dois gols marcados. Everton, por sua vez, foi o goleador d time de Renato Gaúcho na temporada, com 19 gols em 49 jogos.





