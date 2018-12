Milan perde para o Olympiacos em jogo repleto de emoção e dá adeus à Liga Europa

Zapata, no entanto, se redimiu logo em seguida e marcou o gol que poderia ser o da classificação do Milan. Çalhanoglu cobrou o escanteio para a área, e o zagueiro colombiano, meio de coxa ou quadril, empurrou por um empate simples - e podendo inclusive perder por um gol de diferença -, o time italiano perdeu por 3 a 1 para o Olympiacos na Grécia e terminou em terceiro no seu grupo.





O primeiro gol da partida saiu apenas aos 15 minutos do segundo tempo. Depois da confusão na área, o zagueirão Cissé empurrou de cabeça para o fundo das redes, fazendo 1 a 0 para o Olympiacos. Aos 24, o time grego fez mais um: o brasileiro Guilherme chutou de fora da área, Zapata colocou o pé na tentativa de cortar, mas acabou encobrindo o goleiro Pepe Reina. Gol contra.





Zapata, no entanto, se redimiu logo em seguida e marcou o gol que poderia ser o da classificação do Milan. Çalhanoglu cobrou o escanteio para a área, e o zagueiro colombiano, meio de coxa ou quadril, empurrou para dentro. O árbitro só validou por causa da tecnologia da linha do gol.





No entanto, o enredo de vilão/herói de Zapata ficou para trás quando a arbitragem marcou pênalti para o Olympiacos aos 36. Fortounis cobrou firme no canto e garantiu a classificação da equipe grega para a próxima fase.





Ao fim do jogo, empolgada com a classificação, a torcida do Olympiacos invadiu o gramado. Milhares de pessoas foram das arquibancadas para o campo cumprimentar os jogadores e comemorar a vitória.





Com o resultado, o Olympiacos terminou na segunda colocação do Grupo F, com 10 pontos. O Milan, em terceiro, tem a mesma pontuação, mas fica para trás por causa do saldo de gols: 5 contra 3. O líder Betis encerrou com 12 pontos, e o lanterna Dudelange, com apenas um pontinho.





