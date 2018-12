MLB cria acordo para encerrar tráfico de jogadores cubanos, mas enfrenta resistência de governo Trump

(Foto: Hector Vivas/Getty Images)









A Liga Americana de Beisebol (MLB) costurou, em conjunto com a associação de jogadores americanos e a Federação Cubana de Beisebol, um acordo para que que se crie uma maneira segura e legal para os jogadores do país consigam assinar contratos com as equipes dos EUA, buscando diminuir e erradicar o já existente tráfico de jogadores.





O trato histórico foi feito nesta quinta-feira, mas não demorou mais que algumas horas para que a administração do governo de Donald Trump se opusesse ao acordo, de acordo com o jornal "The New York Times". Em um comunicado, a Casa Branca afirmou que continuará a trabalhar para restringir a capacidade do regime Cubano de produzir lucro com negócios baseados nos EUA.





Caso o imbróglio se resolva, será encerrado uma proibição de décadas do governo cubano que proibia jogadores de se juntarem às grandes ligas, fazendo com que os jogadores dessem o próprio jeito em busca de contratos nos EUA. Quase sempre isso fez com que os mais ambiciosos se envolvessem em jornadas perigosas pelo oceano, com a ajuda de coiotes em busca de altas quantias em dinheiro.





