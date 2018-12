Modric é eleito melhor do mundo em 2018 por jornal inglês, à frente de Cristiano Ronaldo

Ganhador dos prêmios Fifa The Best e Bola de Ouro, Modric fechou 2018 vencendo mais uma eleição de melhor jogador do mundo. O croata foi o primeiro colocado da tradicional lista do jornal inglês "The Guardian", que faz uma relação anual dos atletas com melhor desempenho no futebol mundo afora. O camisa 10 superou Cristiano Ronaldo, que ficou na segunda colocação.





Desprestigiado em premiações como a da Fifa, na qual ficou em quinto, Messi aparece no terceiro lugar do ranking do "Guardian", à frente de Mbappé, quarto, e Salah, quinto. Fecham o top 10 Griezmann, Hazard, De Bruyne, Harry Kane e Kanté. O primeiro brasileiro da lista é Neymar, que aparece na 11ª colocação - caindo oito posições com relação a 2017.





É a primeira vez em seis anos que o jornal inglês concede o primeiro lugar do ranking a um jogador que não seja Messi ou Cristiano Ronaldo. O croata teve 8552 pontos, com vantagem de 246 para o português e 284 pontos de distância para Messi. Segundo o "Guardian", todos os 225 julgadores colocaram Modric entre os 40 melhores jogadores de 2018, e 79 indicaram o croata como melhor do mundo.





No total, 35% dos jurados colocaram o croata no topo da lista, enquanto Messi teve 21% dos votos para primeiro lugar, superando Cristiano Ronaldo, que teve 15%. Um total de 275 jogadores receberam votos como os melhores 40 jogadores do mundo, e 155 receberam a pontução mínima para serem considerados qualificados para a premiação.





O brasileiro Allan, por exemplo, ficou na 101ª colocação, com 116 pontos, seguido por Douglas Costa, 102º, com 115 pontos. O jornalista Marcus Christenson apontou que atletas como Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, 103º, e Arthur, do Barcelona, 110º colocado, são nomes que devem aparecer no top 100 a partir do ano que vem.





Top 10 do "The Guardian"





Modric - Real Madrid e Croácia

Cristiano Ronaldo - Real Madrid/Juventus e Portugal

Messi - Barcelona e Argentina

Mbappé - PSG e França

Salah - Liverpool e Egito

Griezmann - Atlético de Madrid e França

Hazard - Chelsea e Bélgica

De Bruyne - Manchester City e Bélgica

Harry Kane - Tottenham e Inglaterra

Kanté - Chelsea e França





Brasileiros na lista:





11. Neymar - PSG

18. Marcelo - Real Madrid

23. Firmino - Liverpool

25. Coutinho - Barcelona

42. Casemiro - Real Madrid

43. Alisson - Liverpool

59. Ederson - Manchester City

63. Fernandinho - Manchester City

74. Thiago Silva - PSG

81. Gabriel Jesus - Manchester City





Brasileiros que ficaram fora do Top 100





101. Allan - Napoli

102. Douglas Costa - Juventus

110. Arthur - Barcelona

122. Richarlison - Everton

135. Daniel Alves - PSG

144. Alex Sandro - Juventus

147. Dudu - Palmeiras

140. Éverton - Grêmio

155. Paulinho - Guangzhou Evergrande





Globo Esporte