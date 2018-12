Negociação por Sornoza evolui, e Fluminense pede Marquinhos Gabriel e Moisés ao Corinthians

(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag Corinthians)









A negociação entre Fluminense e Corinthians por Sornoza está evoluindo. O Fluminense aceitou o valor financeiro oferecido pelo clube paulista e ainda pediu dois jogadores por empréstimo de um ano: o lateral-esquerdo Moisés e o meia Marquinhos Gabriel. O Corinthians já deu seu aval.





Os clubes estão acertados quanto ao modelo da negociação. Agora, o Fluminense conversa com os representantes de Moisés e Marquinhos Gabriel para fechar o negócio até o fim da semana. A princípio, os salários dos jogadores serão divididos entre os clubes.





O lateral-esquerdo defendeu o Botafogo por empréstimo em 2018, enquanto o meia está emprestado ao Al-Nasr, dos Emirados Árabes, até o meio do ano que vem.





Marquinhos tem interesse na transferência, até porque prefere voltar a jogar no Brasil e também para ficar mais perto da família. A questão agora é conseguir a liberação do clube árabe. O jogador, aliás, trabalhou com o diretor executivo de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, no Bahia.





A venda de Sornoza





Já Sornoza passa férias no Equador enquanto espera a definição de seu futuro. O camisa 10 do Fluminense tem 24 anos e contrato com o Tricolor até o fim de 2019. Na atual temporada, o equatoriano disputou 56 jogos (sendo dois pelo Torneio da Flórida) e marcou quatro gols. A proposta do Corinthians é pela compra dos 60% dos direitos econômicos do jogador que pertencem ao Fluminense.





