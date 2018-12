Pato goleia e sai na frente na decisão da Liga Nacional de Futsal

(Foto: Mauricio Moreira/Pato Futsal)

O Pato Futsal não economizou e goleou o Atlântico por 6 a 0 no primeiro jogo da final da Liga Nacional de Futsal. O destaque foi para Di Maria, autor de dois gols, que levaram a vantagem para a equipe no jogo da volta, em Erechim. Já o Atlântico vai precisar vencer no tempo normal para forçar a prorrogação na segunda partida.





O jogo começou melhor para o Atlântico, que permaneceu no ataque nos primeiros minutos. Os visitantes chegaram a balançar as redes, mas a arbitragem pegou um toque de mão de Jé. Com o apoio da torcida, logo o Pato foi para o ataque e abriu o marcador com Alemão. Minutos depois, Di Maria ampliou, após o Atlântico tentar afastar e o ala entrar com bola e tudo.





Na segunda etapa, o Pato voltou com mais vontade. A equipe aproveitou os contra-ataques para assustar logo no início com Well, que tocou na saída do goleiro, mas Selbach tirou em cima da linha. No lance seguinte, Ernandes chutou cruzou e Lucas desviou para a própria meta: 3 a 0.





Enquanto isso, o goleiro Djony se mantinha firme no gol e não deixava os visitantes marcaram. Com isso, o Pato aproveitou para fazer 4 a 0 com Di Maria. Ernandes fez o quinto, provocou o Atlântico e criou um pequeno tumulto. Nos últimos minutos, Djony aproveitou, da própria área, para fazer 6 a 0, já que os visitantes jogavam com goleiro-linha.





A jogo da volta acontece no próximo domingo, em Erechim. Caso o Atlântico vença no tempo normal, a partida vai para a prorrogação e a situação se inverte. Será o Pato que precisará vencer para ficar com o título.