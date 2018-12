Patrocinadora pede rescisão e assina composição de dívida com o Flamengo

(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)









Durou dois anos a parceria entre Flamengo e Carabao. A empresa tailandesa de energético pediu a rescisão de contrato e assinou parcelamento da dívida com o Rubro-Negro. O valor é entre R$ 5 milhões e R$ 6 milhões.





Com dificuldades de distribuição e cláusula de saída em caso de não atingir metas de vendas, a Carabao acertou a saída da camisa do Flamengo, depois da reforma de contrato no fim do ano passado.





O contrato original previa R$ 190 milhões em seis anos, mas depois foi readequado para R$ 100 milhões em votação no Conselho Deliberativo.





O Flamengo negocia outras marcas para cumprir o orçamento de R$ 108 milhões no setor de publicidade, patrocínios e royalties. Em 2018, os valores fecharam em R$ 102 milhões.





