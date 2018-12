Pela primeira vez, Brasil terá representantes em torneio oficial de vôlei na neve

Pela primeira vez na história, o Brasil terá representantes em um torneio oficial de vôlei na neve. Entre os dias 20 a 22 de dezembro, o país estará na etapa de Moscou do Circuito Europeu da modalidade, organizado pela Confederação Europeia de Voleibol. Luciano, Márcio Gaudiê, Oscar e Vinícius Freitas, atletas do vôlei de praia, aceitaram convite e vão disputar a competição no formato trio, com direito a substituição.





As regras são as mesmas do vôlei de praia, com mesmo tamanho de quadra e altura de rede. Os jogadores, porém, precisam utilizar calçados com travas e mais roupas, para manterem-se aquecidos. Apesar das dificuldades que terão de encarar, como os -10°C da capital russa, os brasileiros esperam se divertir.





- Não tenho experiência com vôlei na neve, tive só um contato na Áustria, mas apenas brincando, deslizando pelas montanhas (risos). Temos que nos adaptar ao frio e ao formato, que é de três contra três, serão as maiores dificuldades. Vamos buscar aliar as características individuais de cada atleta e colocar em prática. Vou atuar como levantador, com Luciano, Márcio Gaudiê e Vinícius nas pontas. Vamos atuar com chuteiras, foi um dos critérios da organização. Nossa meta é se divertir, adquirir experiência para possíveis torneios no futuro. O convite partiu de um amigo que já trabalhou com a confederação russa e gostaria de representantes do Brasil para esta primeira edição do torneio – disse Oscar, campeão em 2018 da etapa de Manavgat (Turquia) do Circuito Mundial de vôlei de praia ao lado de Luciano.





Outros atletas do vôlei de praia também estão inscritos, como o russo Konstantin Semenov, presente nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos. Pelo vôlei de quadra, destaque para o americano Lloyd Ball, campeão olímpico em 2008 e que se aposentou em 2011, mas estará, aos 46 anos, disputando o vôlei na neve pela primeira vez.





A equipe brasileira será a única representante da América do Sul. O time do país entra direto na fase principal da competição, sem passar pelo classificatório. Também estarão presentes equipes da República Tcheca, Itália, Polônia, Romênia, Rússia, Eslovênia, Suíça, Turquia e EUA. O evento em Moscou é o primeiro de uma série de sete paradas, com sedes também em países como Itália, Áustria e Geórgia. Os atletas competirão por um prêmio de cerca de R$ 45 mil e pontos no ranking geral que ajudarão a determinar os reis e rainhas da neve, a serem coroados na última parada do Circuito Europeu, na Áustria, em abril de 2019.





