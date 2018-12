Pesquisa mostra que crianças precisam reduzir o tempo gasto com dispositivos eletrônicos

Uma pesquisa da Associação Americana do Coração apontou que crianças e adolescentes de 8 a 18 anos passam, em média, mais de sete horas por dia usando celulares, computadores, tablets e videogames. O que leva a um comportamento sedentário, fator de risco para obesidade, que pode provocar doenças cardiovasculares e diabetes no futuro.





Por isso, a entidade recomenda que os pais limitem a até duas horas por dia o tempo de uso destes dispositivos para que seus filhos aproveitem o tempo livre para praticar brincadeiras mais saudáveis. Os programas de colônias de férias são alternativas que unem lazer e muita saúde. Na academia Bodytech do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto, por exemplo, o projeto para crianças de 3 a 13 anos de idade traz uma série de atividades com lazer e movimento, como recreação na piscina, natação, dança, oficinas culturais, jogos e brincadeiras.





"A colônia incentiva o movimento, a atividade física e também a saúde entre as crianças, o que evita o comportamento sedentário", diz Rafael Zimak, gerente da Bodytech Ribeirão Preto, que destaca ainda os reflexos que programa também traz na volta às aulas.





Elaborado por profissionais da área de Educação Física, a colônia de férias da academia será realizada entre os dias 7 e 25 de janeiro, no período da tarde, das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira. São opções de pacotes diários e também de três semanas.





O programa será realizado em três semanas, com valores a partir de R$ 60,00 à R$ 510,00. As inscrições podem ser feitas na recepção da academia, localizada no piso superior do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto, a partir do dia 17 de dezembro. O valor varia de R$ 60 a R$ 510, dependendo do pacote escolhido.