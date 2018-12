Praia Clube e Minas sofrem com times turcos, mas avançam à semifinal do Mundial

O Brasil terá dois representantes na semifinal do Mundial de Vôlei realizado em Shaoxing, na China. Porém, a rodada desta sexta-feira, que encerrou a fase de grupos, não foi de bons resultados para nenhuma das duas equipes. Primeiro a entrar em quadra, o Praia Clube acabou derrotado para o Eczacibasi, da Turquia, por 3 a 1. Já o Minas foi superado pelo também turco Vakifbank por 3 a 0. Ambos terminaram em segundo em suas respectivas chaves.





Com os resultados, as semifinais ficaram definidas com os confrontos entre Praia Clube e o Vakifbank, atual campeão, e Minas e Eczacibasi. As duas semifinais acontecerão na manhã deste sábado.





Garantido de forma antecipada na semifinal, o Praia Clube entrou em quadra na madrugada desta sexta para definir a classificação dentro do grupo e acabou ficando com a segunda colocação. Depois de recuperar uma grande desvantagem no primeiro set e vencer a parcial, o time brasileiro rodou o elenco no restante da partida e acabou derrotado para o Eczacibasi, da Turquia, por 3 sets a 1 25/27, 25/21, 25/11 e 25/21).





Apesar do início melhor do Eczacibasi, que conseguiu se sobressair nos contra-ataques e abrir 12 a 6, o primeiro set foi equilibrado e disputado. Aos poucos, efetivo no saque, o Praia se recuperou, diminuiu a diferença e empatou na reta final, deixando o placar em 20 a 20. Depois de muitos rallys, o time brasileiro confirmou a vitória por 27 a 25 após uma bola fora do time turco.





Com a vantagem, o Praia começou o segundo set se impondo, conseguindo abrir vantagem e controlando a adversária. O técnico Paulo Coco, porém, optou por rodar o elenco, colocar todas as atletas em quadra e viu a diferença positiva ir por água abaixo. No fim, o time turco fez oito pontos seguidos, empatou, virou e fechou o set em 25 a 21.





Sem suas principais jogadoras em quadra, o Praia sofreu na terceira parcial, não conseguindo reverter a desvantagem sobre o time turco e perdendo o set por 25 a 11. No quarto, apesar de mais equilibrado, a equipe brasileira viu a turca controlar a partida e confirmar o triunfo por 25 a 21 após ataque de Boskovic.





Minas equilibra partida contra atuais campeãs, mas sai de quadra derrotado por 3 a 0





Também classificado de forma antecipada, o Minas não foi páreo para o Vakifbank Istambul, atual campeão do Mundial. Também na manhã desta sexta, o time brasileiro até equilibrou a partida, vendeu caro os dois primeiros sets, mas saiu de quadra com a segunda colocação do grupo após a derrota poe 3 sets a 0 (25/23; 30/28; 25/18).





Equilibrados, os dois primeiros sets acabaram sendo determinantes para o revés do Minas. Conseguindo tomar a frente do placar já na reta final, o time brasileiro não conseguiu manter a frente e perdeu ambos. Na segunda parcial, inclusive, os últimos pontos foram concretizados com grandes rallys, mas o poderio ofensivo turco acabou se sobressaindo.





No terceiro set, os dois times apostaram no elenco e a maior parte das titulares deixou a quadra para dar lugar às reservas. Assim, o Vakifbank não encontrou grandes problemas para fechar a parcial, confirmar a vitória por 25 a 18 e garantir a primeira posição do grupo, se qualificando para enfrentar o Praia Clube na semifinal.





