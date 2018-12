Presidente do Santos ignora oferta do São Paulo por Victor Ferraz há duas semanas, diz repórter

(Foto: Ivan Storti / Divulgação Santos FC)









A negociação entre Santos e São Paulo pelo lateral-direito Victor Ferraz ganhou um novo capítulo com a contratação do técnico Jorge Sampaoli, que alterou o rumo das conversas entre os clubes. De acordo com informações do repórter André Hernan na "Central do Mercado", o Santos não tem respondido ao São Paulo há duas semanas.





Antes, uma reunião entre Alexandre Pássaro, gerente de futebol do São Paulo, José Carlos Peres, presidente do Santos, e Marcos Casseb, empresário de Victor Ferraz, havia deixado encaminhada uma troca do lateral-direito pelo atacante Tréllez.





Após a chegada de Sampaoli, Peres voltou atrás, descartou a troca e pediu uma compensação financeira pela liberação de Victor Ferraz.





O São Paulo então ofereceu 1 milhão de euros (R$ 4,4 milhões) por 40% dos direitos econômicos do jogador. O presidente santista, porém, não atende as ligações de dirigentes e não responde os contatos do Tricolor, que aguarda uma resposta há pelo menos duas semanas.





Enquanto o São Paulo insiste na contratação de Victor Ferraz, o Santos tem interesse em Rodrigo Caio e Walace, zagueiro do time sub-20 do Tricolor. O presidente José Carlos Peres disse na semana passada que o lateral não estava à venda. Na última quinta-feira, porém, mudou o discurso e teme a saída do atleta por "salários maiores", declaração que não agradou o jogador. Uma troca pode ser uma alternativa.





Mesmo após quase um mês do término do Campeonato Brasileiro, o Santos segue tímido no mercado. O Peixe ainda não acertou nenhuma contratação de jogadores e segue em busca de reforços – a única novidade até o momento é a chegada do técnico Jorge Sampaoli. O executivo de futebol Renato está passando férias em Sevilha, na Espanha.





O São Paulo, por sua vez, está agressivo no mercado. O Tricolor contratou Igor Vinicius, Léo Pelé, Tiago Volpi e Pablo. O clube do Morumbi também mantém o sonho pela volta de Hernanes, embora a negociação seja considerada muito difícil.





