Princípio de confronto entre torcidas encerra jogo-treino em Sertãozinho, SP

(Foto: Rafael Alves/Divulgação/Comercial)





Por Redação Blog do Esporte









Uma briga entre as torcidas do Sertãozinho e Comercial interrompeu o jogo-treino entre as equipes na manhã desse domingo (23), no Estádio Frederico Dalmasso, em Sertãozinho (SP). Segundo a Guarda Civil, chega de 40 torcedores das duas equipes entraram em confronto, mas não houve feridos graves.





As primeiras informações foram divulgadas pelo Rádio CBN, que noticiou que a correria assustou famílias e personalidades do esporte, como o técnico do Corinthians, Fábio Carille, que acompanhava a partida.





O treinador corintiano, que é natural da cidade, aproveitou a estadia para realizar um tratamento contra dores musculares e ficou para ver o jogo, mas foi embora assim que a confusão começou. Carille não concedeu entrevista por questão contratual.





A confusão iniciou por volta dos 40 minutos do primeiro tempo. Um torcedor estendeu a bandeira do Leão no setor destinado ao Touro do Canaviais. A torcida local pediu para que o símbolo fosse retirado, o que foi prontamente atendido. Entretanto, torcedores do Comercial acharam que a bandeira estava sendo retirada pelos rivais e tentaram invadir a área oposta.





Neste momento a confusão começou. Houve correria e confronto entre alguns torcedores dos dois lados. A Guarda Civil foi acionada para controlar a situação. O comandante Thiago César, da GM, concedeu entrevista a rádio, informando que a diretoria do Sertãozinho pediu mais quatro viaturas no local, para evitar que algo mais grave acontecesse.





Por meio de nota, a diretoria do Sertãozinho lamentou o ocorrido:





A diretoria e presidência do Sertãozinho Futebol Clube lamenta e abomina a briga entre torcedores durante a disputa do amistoso contra a equipe do Comercial de Ribeirão Preto. Gostaríamos de destacar que todas as medidas de segurança foram tomadas para inibir tais atos, que infelizmente vieram a acontecer.





Lamentamos que no futebol, que tanto se discute a paz , ainda aconteçam desentendimentos por motivos banais.





As cenas que foram vistas no estádio não compactuam com o verdadeiro torcedor, que tem amor e paixão pelo clube. É por eles, que pedimos desculpas pelo ocorrido.