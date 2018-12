PSG pode pagar R$ 200 milhões para tirar Allan do Napoli

(Foto: Getty Images)









Em alta no futebol internacional e recém-chegado na seleção brasileira, o meio-campista Allan despertou o interesse do PSG, de acordo com o jornal "Corriere dello Sport". A equipe francesa poderia desembolsar até 50 milhões de euros (R$ 222 milhões) para contar com o jogador.





De acordo com a publicação, o brasileiro entrou na mira dos franceses para ocupar a vaga de Adrien Rabiot, que optou por não renovar o contrato no fim da temporada.





Representante de Allan, Juan Manuel Gemelli esteve em Roma nos últimos dias para conversar com Cristiano Guintoli, representante do PSG, de acordo com a publicação. O Napoli, no entanto, estaria relutante em aceitar a oferta dos parisienses. O contrato do jogador com o clube italiano vai até 2023.





Allan fez sua primeira partida pela seleção brasileira no dia 16 de novembro, no amistoso contra Camarões. O jogador entrou aos 13 minutos do segundo tempo e fez grande estreia pela equipe de Tite. Desde então, o jogador passou a ser ainda mais badalado nos gramados europeus.





