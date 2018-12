Recheado de estrelas, Ribeirão Preto recebe segunda edição do “Roberto Carlos Entre Amigos”

A noite de sexta-feira (28) foi especial para o futebol e a solidariedade. O Estádio Palma Travassos foi palco da segunda edição do “Roberto Carlos Entre Amigos”, que reuniu ex-jogadores, personalidades do esporte e famosos para um jogo festivo em prol do Hospital de Câncer de Ribeirão Preto e o Fundo Social de Solidariedade.





O placar final, com o surpreendente 13 a 10 para o time de Edmundo e Zinho contra Roberto Carlos e Kaká, foi apenas uma parte deste evento. A partida contou com a presença ilustre de Osmar Santos, o “Pai da Matéria” e um dos mais importantes jornalistas esportivos.





O jogo contou com a presença de Kaká, Amaral, Edmundo, Zinho, MC Kevinho, Eri Johnson, a atleta Maurren Maggi, o cantor Felipe Araujo, o técnico Vagner Mancini, o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon, entre outros. O destaque também foi para o árbitro Margarida, que deu um show a parte com seus “performances” marcantes em campo.





Confira fotos do evento: