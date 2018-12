Relacionamento difícil com jogadores motivou saída de Mourinho, diz Rooney

(Foto: Getty Images)





Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte









Mesmo com a goleada por 5 a 1 em cima do Cardiff pelo Campeonato Inglês, o Manchester United ainda repercute a saída de José Mourinho do comando do clube. Agora foi a vez do ídolo Wayne Rooney comentar sobre o fato. Segundo ele, a insatisfação com o técnico estava além das quatro linhas, e acredita que funcionários de diversos setores do clube estavam descontentes com Mou.





“Tenho certeza que com Ed Woodward foi a mesma coisa, com os funcionários, as cozinheiras, os roupeiros não estavam gostando disso. Ole é a pessoa para ajudar nisso, e sei que eles estão felizes”, disse Rooney à BT Sport.





A falha na comunicação com jogadores foi um dos principais motivos para o desequilíbrio da equipe, de acordo com Rooney.





(Foto: Getty Images)





“Se você deixa um jogador de fora, muitas vezes é melhor ele saber o motivo. Eles não entendiam bem o porquê isso acontecia, e é complicado para um atleta trabalhar quando não joga”, disse.





Agora sobre o comando interino do ex-atacante Ole Gunnar Solskjaer, Rooney projeta o futuro da equipe, que poderá ser promissor com uma possível mudanças de ares.





“Para ser um clube de futebol de sucesso, você precisa que tudo esteja no devido lugar para ser feliz. Isso acaba com os jogadores. O relacionamento entre alguns funcionários e jogadores não era muito bom. Mas os jogadores estão sorrindo novamente. É um grande passo para o clube, e vai ser fascinante ver como Ole vai definir a equipe e como vão jogar”.





José Mourinho estava no clube desde 2016 e chegou a trabalhar com Rooney. O ídolo dos Red Devils foi vendido para o Everton, enquanto Mou não conseguia vitórias expressivas com o clube. O técnico foi demitido após a derrota por 3 a 1 para o Liverpool na penúltima rodada.