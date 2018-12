Ricardo Costa prevê 6 amistosos antes de estreia do Comercial na A3 do Paulista 2019

(Foto: Leonardo Del Sant/Divulgação/Comercial)









A preparação do Comercial para a Série A3 do Campeonato Paulista deve ter até seis amistosos, confirmou o técnico Ricardo Costa.





Segundo o treinador, que não adiantou equipes adversárias, dois jogos-treino devem ser marcados para este ano e os demais para o período que antecede a estreia na competição.





O Leão do Norte, que se reapresentou na segunda-feira, entra em campo em 20 de janeiro do ano que vem contra o Noroeste, no Estádio Palma Travassos.





Até lá, Costa pretende impor aos atletas uma rotina de treinos que intercala trabalhos físicos e táticos, além do preparo psicológico. Segundo ele, é essencial que esse processo de entrosamento aconteça antes do início do campeonato.





- Todos os trabalhos que eu faço são já direcionados à parte coletiva, à parte de jogo. Mesmo sendo um trabalho físico sempre tem algumas regras que levam o atleta a pensar e já direcionar para o esquema que a gente vai utilizar durante o ano - disse.





Elenco





Ricardo Costa disse que deve fechar um elenco com 30 jogadores para a Série A3 - contando com atletas da base - e que está à procura de atletas para as funções de lateral-esquerdo, centroavante e goleiro.





Até agora, o Comercial já anunciou pelo menos 14 reforços para o ano que vem.





Globo Esporte