Rio Branco-AC enfrenta Bahia e Galvez pega o ABC-RN na primeira fase da Copa do Brasil

Definidos os adversários de Rio Branco-AC e Galvez na primeira fase da Copa do Brasil. O sorteio realizado no começo da noite desta quinta-feira confirmou o Bahia contra o Rio Branco-AC e o ABC-RN enfrentando o Galvez.





O formato do sorteio é feito por grupos de A a H, sendo os times do grupo A os mais bem ranqueados da competição, e a cada letra que passava, vinham equipes em menor posição no Ranking da CBF. A equipe baiana estava no grupo A do sorteio, com os melhores ranqueados. O Estrelão integrou o grupo E. O ABC-RN vinha no grupo D e o Imperador, no H.





Segundo o regulamento da edição 2019 da Copa do Brasil, a primeira fase, que terá início no dia 6 de janeiro, será disputada em apenas uma partida na casa da equipe menos ranqueada, sendo Rio Branco-AC e Galvez os mandantes do jogo. Já o clube em melhor posição tem a vantagem do empate. O time que passar à próxima fase, também terá o mando de campo contra o próximo adversário.





As datas dos confrontos ainda não foram oficialmente divulgadas, mas as partidas devem acontecer na Arena da Floresta, em Rio Branco, capital do Acre.





